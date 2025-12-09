『有楽町 笑博 2026』開催！
#1 ハリセンボン #2 ママタルト #3 なすなかにし #4 永野
人気芸人が各回をプロデュース！コンセプトは「いま、やりたいライブ！」！
ネタだけではなく、芸人自ら企画を考え、一緒にやりたい仲間をブッキングして
お届けする
出演者の熱量が高すぎるライブ、熱量のある企画と笑いを体感してください！
笑博2026 詳細
#1 「ハリセンボン Presents
金のハリセンボン」
ハリセンボンが豪華ゲストと一夜限りの奇跡のコラボレーション！
芸歴20年を超えたハリセンボンがゲストとの化学変化で、新たな一面を披露するお笑いライブ
#2 「ママタルト presents
スーパーまーごめエンタテイメント」
ママタルトが声をかけた、人気お笑い芸人達による至高のネタライブあり、
出演者、会場のお客様参加型の大運動会ありのスーパーまーごめ エンタテインメントをお届け
#3 「なすなかにし presents
センターマイクフレンズ」
なすなかにしの声がけで集まった”センターマイクフレンズ”たちによる一夜限りの漫才ライブ
各コンビのネタ作りの裏側に迫る企画コーナーもお届け
#4 「永野 Presents ありがとう斎藤工2
～MAD MASK有楽町上映会～」
芸人・永野の初監督作品「MAD MASK」の上映会と笑いを融合させた新感覚ライブ
永野の恩人、斎藤工も登場。「MAD MASK」の舞台裏やお互いの近況などを語り合う
さらに、映画出演した虹の黄昏、トビー、そして永野によるネタライブも披露!?
※#4のみ R-18指定（18歳未満入場不可）
【公演概要】
『有楽町・笑博2026』
＜会場＞ 有楽町よみうりホール（千代田区有楽町1-11-1 読売会館7F）
＜アクセス＞ JR「有楽町駅」国際フォーラム口よりすぐ
＜開場時間＞ 開演の45分前
#1 「ハリセンボン
Presents 金のハリセンボン」
◼︎日時 2026年2月27日（金）19:00開演
◼︎出演 ハリセンボン 他
◼︎チケット料金：全席指定4,000円（税込）
#2 「ママタルト presents
スーパーまーごめエンタテイメント」
◼︎日時 2026年2月28日（土）13:30開演
◼︎出演 ママタルト/真空ジェシカ 他
◼︎チケット料金：全席指定4,000円（税込）
#3 「なすなかにし presents
センターマイクフレンズ」
◼︎日時 2025年2月28日（土）18:30開演
◼︎出演 なすなかにし/真空ジェシカ 他
◼︎チケット料金：全席指定4,000円（税込）
#4 「永野 Presents ありがとう斎藤工2
～MAD MASK有楽町上映会～」
◼︎日時 2025年3月1日（日）13:30開演
◼︎出演 永野/斎藤工/虹の黄昏/トビー
◼︎チケット料金：全席指定5,000円（税込）
※R-18指定（18歳未満入場不可）
【チケット】
◼︎最速オフィシャル先行（抽選）
12/9（火）19:00～12/15（月）23:59
チケットぴあ： https://w.pia.jp/s/warahaku26os/
◼︎１次先行（抽選）12/16（火）12:00～12/22（月）23:59
WEB受付 チケットぴあ/イープラス/ローソンチケット
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/warahaku/
（Pコード：539-043 セブンイレブン店舗）
※オフィシャル先行とURLが違います
・e+(イープラス) ：https://eplus.jp/warahaku/
（ファミリーマート店頭 ）
・ローソンチケット：https://l-tike.com/warahaku/
（Lコード:33303 ローソン､ミニストップ店内Loppi）
◼︎チケット一般発売 1/17（土）12:00～
◼︎公式HP：https://sunrisetokyo.com/detail/28720/
◼︎主催・企画制作 MIXZONE
◼︎協力 サンライズプロモーション
◼︎お問い合わせ サンライズプロモーション 0570-00-3337 （平日12:00～15:00）
◼︎注意事項
※出演者は、変更になる場合があります。
※未就学児入場不可
※公演当日は、主催者が定めた観覧ルールに沿ってお楽しみ下さい。
※チケット購入後の変更・キャンセルはできません。
※車いすスペースをご希望のお客様は、チケット購入後にサンライズプロモーション東京まで
ご連絡ください。 (車椅子スペースは限りがございます。)
【出演】
ハリセンボン
ママタルト
なすなかにし
永野