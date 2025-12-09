『有楽町 笑博 2026』開催！

#1 ハリセンボン　#2 ママタルト　#3 なすなかにし　#4 永野


人気芸人が各回をプロデュース！コンセプトは「いま、やりたいライブ！」！


ネタだけではなく、芸人自ら企画を考え、一緒にやりたい仲間をブッキングして


お届けする


出演者の熱量が高すぎるライブ、熱量のある企画と笑いを体感してください！



笑博2026　詳細


#1　「ハリセンボン　Presents　


　　　金のハリセンボン」


ハリセンボンが豪華ゲストと一夜限りの奇跡のコラボレーション！


芸歴20年を超えたハリセンボンがゲストとの化学変化で、新たな一面を披露するお笑いライブ



#2　「ママタルト presents　


　　　スーパーまーごめエンタテイメント」


ママタルトが声をかけた、人気お笑い芸人達による至高のネタライブあり、


出演者、会場のお客様参加型の大運動会ありのスーパーまーごめ エンタテインメントをお届け



#3　「なすなかにし presents　


　　　センターマイクフレンズ」


なすなかにしの声がけで集まった”センターマイクフレンズ”たちによる一夜限りの漫才ライブ


各コンビのネタ作りの裏側に迫る企画コーナーもお届け



#4　「永野　Presents　ありがとう斎藤工2


～MAD MASK有楽町上映会～」


芸人・永野の初監督作品「MAD MASK」の上映会と笑いを融合させた新感覚ライブ


永野の恩人、斎藤工も登場。「MAD MASK」の舞台裏やお互いの近況などを語り合う


さらに、映画出演した虹の黄昏、トビー、そして永野によるネタライブも披露!?


※#4のみ R-18指定（18歳未満入場不可）



【公演概要】


『有楽町・笑博2026』　　　　


＜会場＞　有楽町よみうりホール（千代田区有楽町1-11-1 読売会館7F）


＜アクセス＞　JR「有楽町駅」国際フォーラム口よりすぐ


＜開場時間＞　開演の45分前



#1　「ハリセンボン　


　　　Presents　金のハリセンボン」


◼︎日時　2026年2月27日（金）19:00開演


◼︎出演　ハリセンボン 他　　　　　　　　


◼︎チケット料金：全席指定4,000円（税込）



#2　「ママタルト presents　


　　　スーパーまーごめエンタテイメント」


◼︎日時　2026年2月28日（土）13:30開演


◼︎出演 ママタルト/真空ジェシカ　　他


◼︎チケット料金：全席指定4,000円（税込）



#3　「なすなかにし presents　


　　　センターマイクフレンズ」


◼︎日時　2025年2月28日（土）18:30開演


◼︎出演　なすなかにし/真空ジェシカ　他


◼︎チケット料金：全席指定4,000円（税込）



#4　「永野　Presents　ありがとう斎藤工2


～MAD MASK有楽町上映会～」


◼︎日時　2025年3月1日（日）13:30開演


◼︎出演　永野/斎藤工/虹の黄昏/トビー


◼︎チケット料金：全席指定5,000円（税込）


　※R-18指定（18歳未満入場不可）



【チケット】


◼︎最速オフィシャル先行（抽選）　


12/9（火）19:00～12/15（月）23:59


チケットぴあ：　https://w.pia.jp/s/warahaku26os/　













◼︎１次先行（抽選）12/16（火）12:00～12/22（月）23:59　


WEB受付　チケットぴあ/イープラス/ローソンチケット



・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/warahaku/　


（Pコード：539-043　セブンイレブン店舗）


　※オフィシャル先行とURLが違います



・e+(イープラス) ：https://eplus.jp/warahaku/　


（ファミリーマート店頭 ）



・ローソンチケット：https://l-tike.com/warahaku/　


（Lコード:33303　ローソン､ミニストップ店内Loppi）



◼︎チケット一般発売　　　1/17（土）12:00～



◼︎公式HP：https://sunrisetokyo.com/detail/28720/



◼︎主催・企画制作　MIXZONE


◼︎協力　サンライズプロモーション


◼︎お問い合わせ　 　サンライズプロモーション　0570-00-3337　（平日12:00～15:00）



◼︎注意事項


※出演者は、変更になる場合があります。


※未就学児入場不可


※公演当日は、主催者が定めた観覧ルールに沿ってお楽しみ下さい。


※チケット購入後の変更・キャンセルはできません。


※車いすスペースをご希望のお客様は、チケット購入後にサンライズプロモーション東京まで


　ご連絡ください。 (車椅子スペースは限りがございます。) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　


【出演】



ハリセンボン






ママタルト






なすなかにし






永野