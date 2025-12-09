『有楽町 笑博 2026』開催！

株式会社ミックスゾーン

#1 ハリセンボン #2 ママタルト #3 なすなかにし #4 永野

人気芸人が各回をプロデュース！コンセプトは「いま、やりたいライブ！」！

ネタだけではなく、芸人自ら企画を考え、一緒にやりたい仲間をブッキングして

お届けする

出演者の熱量が高すぎるライブ、熱量のある企画と笑いを体感してください！

笑博2026 詳細

#1 「ハリセンボン Presents

金のハリセンボン」

ハリセンボンが豪華ゲストと一夜限りの奇跡のコラボレーション！

芸歴20年を超えたハリセンボンがゲストとの化学変化で、新たな一面を披露するお笑いライブ

#2 「ママタルト presents

スーパーまーごめエンタテイメント」

ママタルトが声をかけた、人気お笑い芸人達による至高のネタライブあり、

出演者、会場のお客様参加型の大運動会ありのスーパーまーごめ エンタテインメントをお届け

#3 「なすなかにし presents

センターマイクフレンズ」

なすなかにしの声がけで集まった”センターマイクフレンズ”たちによる一夜限りの漫才ライブ

各コンビのネタ作りの裏側に迫る企画コーナーもお届け

#4 「永野 Presents ありがとう斎藤工2

～MAD MASK有楽町上映会～」

芸人・永野の初監督作品「MAD MASK」の上映会と笑いを融合させた新感覚ライブ

永野の恩人、斎藤工も登場。「MAD MASK」の舞台裏やお互いの近況などを語り合う

さらに、映画出演した虹の黄昏、トビー、そして永野によるネタライブも披露!?

※#4のみ R-18指定（18歳未満入場不可）

【公演概要】

『有楽町・笑博2026』

＜会場＞ 有楽町よみうりホール（千代田区有楽町1-11-1 読売会館7F）

＜アクセス＞ JR「有楽町駅」国際フォーラム口よりすぐ

＜開場時間＞ 開演の45分前

#1 「ハリセンボン

Presents 金のハリセンボン」

◼︎日時 2026年2月27日（金）19:00開演

◼︎出演 ハリセンボン 他

◼︎チケット料金：全席指定4,000円（税込）

#2 「ママタルト presents

スーパーまーごめエンタテイメント」

◼︎日時 2026年2月28日（土）13:30開演

◼︎出演 ママタルト/真空ジェシカ 他

◼︎チケット料金：全席指定4,000円（税込）

#3 「なすなかにし presents

センターマイクフレンズ」

◼︎日時 2025年2月28日（土）18:30開演

◼︎出演 なすなかにし/真空ジェシカ 他

◼︎チケット料金：全席指定4,000円（税込）

#4 「永野 Presents ありがとう斎藤工2

～MAD MASK有楽町上映会～」

◼︎日時 2025年3月1日（日）13:30開演

◼︎出演 永野/斎藤工/虹の黄昏/トビー

◼︎チケット料金：全席指定5,000円（税込）

※R-18指定（18歳未満入場不可）

【チケット】

◼︎最速オフィシャル先行（抽選）

12/9（火）19:00～12/15（月）23:59

チケットぴあ： https://w.pia.jp/s/warahaku26os/

◼︎１次先行（抽選）12/16（火）12:00～12/22（月）23:59

WEB受付 チケットぴあ/イープラス/ローソンチケット

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/warahaku/

（Pコード：539-043 セブンイレブン店舗）

※オフィシャル先行とURLが違います

・e+(イープラス) ：https://eplus.jp/warahaku/

（ファミリーマート店頭 ）

・ローソンチケット：https://l-tike.com/warahaku/

（Lコード:33303 ローソン､ミニストップ店内Loppi）

◼︎チケット一般発売 1/17（土）12:00～

◼︎公式HP：https://sunrisetokyo.com/detail/28720/

◼︎主催・企画制作 MIXZONE

◼︎協力 サンライズプロモーション

◼︎お問い合わせ サンライズプロモーション 0570-00-3337 （平日12:00～15:00）

◼︎注意事項

※出演者は、変更になる場合があります。

※未就学児入場不可

※公演当日は、主催者が定めた観覧ルールに沿ってお楽しみ下さい。

※チケット購入後の変更・キャンセルはできません。

※車いすスペースをご希望のお客様は、チケット購入後にサンライズプロモーション東京まで

ご連絡ください。 (車椅子スペースは限りがございます。)

【出演】

ハリセンボン

ママタルト

なすなかにし

永野