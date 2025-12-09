「2025年 嘉手納スペシャルオリンピックス」参加のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

12月6日(土)に嘉手納基地で開催された「2025年 嘉手納スペシャルオリンピックス」のオープニングセレモニーにゴーディーが参加しました。

嘉手納スペシャルオリンピックスは県内各地や米軍基地内に住む知的・身体的障がいのある児童・生徒が参加するイベントです。「アスリート」と呼ばれる参加者は、バスケットボールや30メートル走、車いすソフトボール投げなど様々な競技を行いました。出場するアスリートをはじめ、参加したボランティアや日米の関係者など多くの方々がイベントを楽しみました。

開会式では、入場してくるアスリートの皆さまを花道で迎え、競技に挑む皆さまへゴーディーがエールを送りました。また、「キングス頑張って！応援してるよ！」、「ゴーディーに会えて嬉しい」といった声も寄せられ、ゴーディーはアスリートたちへサインを書いたり、写真を撮ったりして、交流を深めました。

キングスでは「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として、あいさつ運動や地域美化活動、地域との交流活動などを行なっております。今後も、ここ“沖縄”で“大きな輪”を作っていけるよう球団一同取り組んでまいります。

共に「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」を広げる活動をご希望される方は、ご相談からでも可能ですので、ぜひお問い合わせください。

