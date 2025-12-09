Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」にヴァーチャル病院に勤める作曲ドクター / VTuber「みなとん。」が加入！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」が、作曲ドクターVsingerとして活動する「みなとん。」の「VEE」への加入をお知らせします。

この度、新たにバーチャルタレント「みなとん。」がVEEへ加入しました。

VEEは2024年8月12日から1年4ヶ月振りの新規メンバーとなり、発足と同時に開催した「VEE バーチャルタレントオーディション」以降、初めてのタレント加入となります。

作曲も行い、VSingerとしても活動する彼女をVEEとして、SonyMusicとしてサポートします。今後の活動にご注目ください！

公式サイトではプロフィールやビジュアルも公開しました。またティザームービーも合わせてSNSで展開されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oYdQStIjHcw ]

加入報告はみなとん。YouTubeライブにて発表されました。

https://www.youtube.com/live/z4EIufsmSiM?si=ayLMc2KUHRUw7GDn

加入後初の配信は12月11日18時から、同YouTubeチャンネルにて予定しております。

●みなとん。（MINATON.）タレント情報

みなとん。（みなとん。/ MINATON.）

「音楽で心拍数（ドキドキ）急上昇！」

ヴァーチャル病院に勤める作曲ドクター

普段はお医者さんをしながら、作曲したり歌ったりするVTuberとして活動中！

【夢】

・大きな会場でライブをしたい！

・自分の曲をバズらせて地上波へ！

・ワンマンライブ

【好きなもの/こと】

ヨガ/お酒/温泉

【特技】

作曲/歌

【イラストレーター】

𝕄𝕚ℝ𝔼𝔸：https://x.com/mirea_fraise

【URL】

YouTube：https://www.youtube.com/@minaton_sings

instagram：https://www.instagram.com/mina_ton3710/

TikTok：https://www.tiktok.com/@minaton.sakkyoku

X：https://x.com/vominato

●ウェルカムグッズ&ボイス販売開始！

VEE加入を記念した「ウェルカムグッズ」と「ウェルカムボイス」の詳細を公開するとともに、公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて販売を開始しました。

VEE Official Shop URL：https://shop.vee-official.jp/

・ウェルカムグッズ詳細

この度、「ウェルカムグッズ」の販売がスタート！

みなとん。が、「ウェルカム缶バッジ」、「ウェルカムアクリルスタンド」になりました。

「ウェルカム缶バッジ」：単品で500円(税込)、

「ウェルカムアクリルスタンド」：単品で1,500円(税込)

での販売となります。

「ウェルカム缶バッジ」

ウェルカムグッズ 缶バッジ：みなとん。



「ウェルカムアクリルスタンド」

ウェルカムグッズ アクリルスタンド：みなとん。

ぜひご自宅にお迎えしてください！

・ウェルカムボイス詳細

「ウェルカムグッズ」と合わせて「ウェルカムボイス」の販売もスタート！

「ウェルカムボイス」は各タレント毎の販売となり、3つのコンテンツ・合計15個のボイスデータがセットになっています。

ウェルカムボイス：みなとん。

【商品内容】

A：自己紹介

B：一言ボイス集(7種)

C：システムボイス集(7種)

※A、B、Cをまとめたセット販売のみとなります。

※B、Cはタレントにより収録内容が異なります。詳しい内容は各販売ページにてご確認ください。

【価格】

500円(税込)

個性あふれるボイスをお楽しみください！

VEE Official Shop」とは

「VEE Official Shop」は、VEE所属タレントのオリジナルグッズやボイスコンテンツ等を販売する公式オンラインショップです。「ウェルカムグッズ」、「ウェルカムボイス」を販売しているほか、バースデーグッズやイベントグッズの事後通信販売も実施中。

11月25日からは黒燿リラの「バースデーグッズ2025」の受注販売も開始しています。

詳細URL：https://shop.vee-official.jp/kokuyou_lira_birthday2025/

※受注期間は2025年12月14日(日)23:59まで

「VEE Official Shop」では、今後もタレントのグッズや、各タレントのボイスコンテンツ、バースデーグッズなどの発売を予定しています。

ぜひチェックしてください！

●VEE LIVE 2026 『Noah’s Ark』追加出演決定！

2026年2月22日(日)にKT Zepp Yokohamaにて開催される「VEE LIVE 2026 『Noah's Ark』」に、みなとん。の追加出演が決定しました！

追加出演決定に際して、みなとん。が加わった本公演のキービジュアルを公開！

現在チケット先行受付中！みなさまのご来場お待ちしております。

■公演概要

公演タイトル： VEE LIVE 2026 『Noah's Ark』

日時：2026年2月22日(日) 開場 17:00 開演 18:00

会場：KT Zepp Yokohama

https://www.zepp.co.jp/hall/yokohama/

出演者：亞生うぱる、天籠りのん、雨庭やえ、浮々ゆにこ、 偉雷アマエ、桜鳥ミーナ、音門るき、カガセ・ウノ、カシ・オトハ、甘楽デイティー、 北白川かかぽ、月白 累、黒燿リラ、言のハ、魔王トゥルシー、 みなとん。、羽澄さひろ、雛星あいる、日和ちひよ、マル・ナナモナ、芽々守あん、るみなす・すいーと

■チケット情報

・S指定席(Noah's Arkオリジナルパーカー付き・前方中央エリア座席)：15,000円（税込）

・一般指定席(座席のみ)：7,000円（税込）

※全席指定席

※ドリンク代別途

※Noah's Arkオリジナルパーカーのお渡しは公演当日会場にて行います(当日お渡しのみ、後日発送不可)

※6歳以上チケット必要、保護者同伴で6歳未満入場可

※お1人様4枚まで

■オフィシャル先行(抽選)

受付期間：12月3日(水)18:00～12月14日(日)23:59

抽選期間：12月15日(月)～12月16日(火)

当落・入金：12月17日(水)～12月20日(土)

▽チケット受付はこちら

https://eplus.jp/vee-26/

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※開場／開演時間は変更となる場合がございます。

※出演者は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※録音・録画機材(携帯電話を含みます)の使用は禁止です

※営利目的の転売は禁止です

※後ろの方や周りの方のご迷惑となりますため、うちわやペンライトは肩の高さでご使用ください。

※周辺のお客様の視界を遮るようなグッズ、光度の強いペンライト等のお持ち込みはご遠慮ください。

※録音・録画機材(携帯電話を含みます)の使用は禁止です。公演中のみ写真撮影は可といたします。

「VEE」プロジェクト概要

VEE：ロゴ

Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。

本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。

オーディションに合格したバーチャルタレントが2022年5月より続々とデビュー/加入。2024年4月より、姉妹プロジェクトであった「VERSEn」のタレントも加入し、現在合計22名のVTuberが在籍中。



・公式サイト：https://vee-official.jp/

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@VEE_official

・公式X：https://x.com/_vee_official_