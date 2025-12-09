スポーツテックのユーフォリア、株式会社イオレの「らくらく連絡網＋」事業を譲受

株式会社ユーフォリア

スポーツテック企業のユーフォリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋口 寛、以下 ユーフォリア）は、12月9日、株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下 イオレ）が運営するコミュニケーションサービス「らくらく連絡網＋（プラス）」事業を譲り受ける事業譲渡契約（事業譲渡日：2026年1月1日）を締結したことをお知らせいたします。

■ 事業譲受の背景と目的

ユーフォリアは、「人とスポーツの出合いを幸福にする。」をミッションに掲げ、事業を展開してまいりました。長年にわたり、日本代表チームやプロチームといったトップアスリートの競技力向上のためのコンディションデータマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS（ワンタップスポーツ）」を提供し、データに基づく科学的指導を支援しています。

また、地域や学校のスポーツ活動においては、スクールや部活動の運営管理アプリの「Sgrum（スグラム）」を展開し、チーム連絡、会費決済、イベント管理といったチーム運営の効率化に貢献してまいりました。

一方、「らくらく連絡網」は、サービス開始から20年にわたりスポーツ少年団など各種スポーツ団体・サークルや地域団体など幅広い層にコミュニケーションツールとして利用され、長い実績と信頼を培ってこられました。2024年からは「らくらく連絡網＋」として大幅にリニューアルされ、引き続き多くのユーザーに利用されています。

この度の事業譲受により、ユーフォリアは、「らくらく連絡網＋」が長年にわたり培ってきた顧客基盤を引き継ぎ、実績あるコミュニケーションツールとしてサービスラインナップを拡充しました。ユーフォリアは、本事業譲受を通じて、スポーツ現場のデジタル化を推進し、より多くの人々のスポーツとの関わりを豊かにすることを目指してまいります。

■譲り受ける事業の概要

サービス名 ：らくらく連絡網＋（プラス）

サービス概要 ：全国のスポーツチーム、学校部活動、サークルやPTA活動などに参加する約70 万人（2025年11月30日時点）が登録するグループコミュニケーションサービス（アプリ）。「一斉連絡」「日程調整」「出欠確認」など団体活動における連絡を効率化するさまざまな機能が搭載されています。

サービスサイトURL：https://www.ra9plus.jp/

■株式会社イオレ について

本社 ：東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル 4階

設立 ：2001年4月25日

代表者 ：代表取締役社長 兼 CEO 瀧野 諭吾

事業内容：PC・スマートフォン向け各種サービスの運営、アドテクノロジー商品・運用型求人広告プラットフォームの開発・提供、インターネット広告事業、セールスプロモーション事業、AIデータセンター事業、暗号資産事業

URL ：https://www.eole.co.jp

■株式会社ユーフォリア について

ユーフォリアは「人とスポーツの出合いを幸福にする」をミッションに、スポーツの課題をテクノロジーで解決するスポーツテック企業です。スポーツ選手のコンディション管理・ケガ予防のためのSaaS型データマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS（ワンタップスポーツ）」、スクール・部活動のための運営管理アプリ「Sgrum（スグラム）」、学生向け無料練習記録アプリ「SportsMate（スポーツメイト）」を開発・提供しています。さらに、これまでスポーツ界で培ってきたノウハウを生かし、一般企業のビジネス課題を解決する事業も推進中です。

本社 ：東京都千代田区麹町4-8-1 麹町クリスタルシティ東館10階

設立 ：2008年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 橋口 寛

事業内容：スポーツ領域における ITソリューション提供（コンディショニング管理・各種データベース開発・コンサルティング）、スポーツマーケティング（戦略構築・商品企画・実行支援）、スポーツデータサイエンス、健康経営支援事業

URL ：https://eu-phoria.jp/

関連URL：ONE TAP SPORTS： https://one-tap.jp

Sgrum： https://service.sgrum.com

SportsMate： https://sportsmate.jp

