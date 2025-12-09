空撮クリエイターの祭典「第７回東京空撮映像祭」開催！

一般社団法人国際ドローン協会代表理事榎本による挨拶

一般社団法人 国際ドローン協会（代表理事：榎本幸太郎）は、令和7年12月6日に「第7回東京空撮映像祭」を開催しました。本イベントは、日本で唯一、空撮映像に特化した年次フェスティバルとして知られ、7年間にわたり継続開催されてきた歴史ある催しです。

今回も全国から多くの空撮クリエイターや愛好者が集まり、最新の技術や表現手法が詰まった作品が次々と上映され、会場は終始大きな熱気と感動に包まれました。映像を通じて“空から見える世界の新しい魅力”が共有され、参加者同士の交流や学びの輪もさらに広がるなど、空撮文化の発展を象徴する一日となりました。

東京空撮映像祭とは

東京空撮映像祭は、一般社団法人 国際ドローン協会が主催する、日本で最も歴史ある空撮映像イベントです。

毎年12月、会員制コミュニティ「IDAグローバルクラブ」に所属するメンバーが一年をかけて制作した映像作品を、映画館の迫力ある大スクリーンで上映しています。今年も約50本の多彩な作品が披露され、それぞれの映像に込められた情熱や技巧が来場者を魅了しました。

この映像祭が持つ価値は、単なる上映会を超えています。空撮文化を深く共有し合う場であり、ドローンパイロットたちが互いの取り組みや創意工夫を讃え合い、新たな発想や技術的刺激を得られる貴重な機会となっています。

IDAグローバルクラブとは

IDAグローバルクラブは、一般社団法人国際ドローン協会が運営する会員制コミュニティで、“ドローンを本気で学び、本気で楽しむ人” が集う日本屈指のコミュニティです。

会員は、空撮ツアーや特別講座などの限定プログラムに参加でき、ドローンに関わる幅広い領域を体系的かつ継続的に学ぶことができます。

本クラブの最大の特徴は、国際ドローン協会が実際に手掛けている 空撮、測量、薬剤散布、物流支援、森林調査、インフラ点検など、多岐にわたる実務経験 およびそれに付随する専門知識を、教育カリキュラムへ直接反映している点にあります。

これにより、会員は業界最前線の知識と、現場で求められる実践的な操作・判断力を兼ね備えたドローンパイロットとして成長できる環境を提供しています。また、空撮映像祭をはじめとした多数のイベントを通して、会員同士が互いに刺激し合い成長できるコミュニティを形成しています。

ドローン技術と映像表現が日々進化する中で、東京空撮映像祭は、空撮文化の発展とコミュニティの交流を促進する重要な場として、その存在感を一層高めています。本映像祭を通じて生まれる新たな表現、多彩な発想、そしてクリエイター同士のつながりは、空撮の未来を形づくる大きな原動力となっています。

国際ドローン協会では、今後も空撮技術の普及とドローン文化の発展に向け、教育・実践・交流の各分野で取り組みを深化させてまいります。次回の東京空撮映像祭開催もどうぞご期待ください！

一般社団法人国際ドローン協会

一般社団法人 国際ドローン協会(IDA)は、「ドローンを通じて関わる人の人生を豊かにする」ことを理念に掲げ、空撮、測量、薬剤散布、物流、森林調査、インフラ点検など、多岐にわたるドローン事業を展開しています。

活動領域は、単なる撮影サービスにとどまらず、無人航空機操縦士の教習所運営、座学講習会、実技演習、企業向けの運航管理指導、安全講習、そしてドローンを活用した新規事業のコンサルティングまで多岐にわたります。 これにより、初心者からプロフェッショナル、行政・企業担当者まで、それぞれの目的に応じた総合的なサポートを提供しています。

さらに当協会では、実際の現場で培った高度な技術と経験 をもとに、最高品質を求めるお客様に対して専門性の高いソリューションを提供しています。 現場での豊富な実績を活かし、産業分野におけるドローン活用の高度化・効率化を支援することを目指しています。

また、継続的なイベント運営やコミュニティ形成にも力を入れており、空撮映像祭や技術講習、フィールドワークなどを通じ、ドローンを軸とした新たな学びと交流の場を創出しています。 これらの取り組みを通じて、次世代を担うドローンパイロットの育成と、ドローン産業全体の発展に寄与し続けています。



