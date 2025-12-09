【本日配信開始！】福祉医療介護版『就活NEO』、YouTubeで遂に公開。業界の深刻化する人材不足という社会課題に対しリアルに切り込む。

株式会社HARAHARA

■ YouTubeにて本日配信開始！『福祉医療介護版 就活NEO』

映像制作やSNS運用を手がける株式会社HARAHARA（代表：北原大輝）は、メンタルヘルスラボ株式会社（代表：古徳一暁）とコラボによる新シリーズ「福祉医療介護版 就活NEO」の第1回動画を、本日（12月9日）19時よりYouTubeチャンネルにて配信開始いたしました。

この新企画は、SNS総再生回数5.5億回を超える大人気就活番組「就活NEO」のフォーマットを、社会的課題の解決に焦点を当てて応用したものです。福祉医療介護業界の深刻化する人材不足という社会課題に対しリアルに切り込み、業界の採用に貢献することを目指します。

■ 配信内容：

記念すべき第一回配信では、ADHD・発達障害のグレーゾーンと向き合いながら、福祉・医療・介護業界でのキャリアを志す挑戦者が登場します。挑戦者は自らが希望する年収を提示し、社長社長たちと真剣に対峙します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n68VMYCMaho ]

■番組が持つ意義

・能力に見合う評価：

従来のように資格の有無や経験年数だけにとらわれず、挑戦者のスキル、熱意、そして特性も含めたポテンシャルを総合的に評価する、実力主義の採用プロセスが映し出されます。

・経営者の本音と決断：

業界の最前線で活躍する企業経営者たちが、人材不足の解決と多様な人材の受け入れを見据え、どのような基準で採用を決定するのか、そのリアルな葛藤と決断が明らかになります。

・業界の採用に貢献：

このコンテンツを通じて、福祉・医療・介護の仕事の魅力と、正当な評価基準が広く社会に認知されることを促し、企業と求職者のミスマッチを解消することで、業界全体の採用に貢献します。

■主催

メンタルヘルスラボ株式会社は、「LIFESTYLE INNOVATION～誰もがワクワク笑顔で生きてく世界を創る～」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都港区北青山2－7－13プラセオ青山ビル3階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業

サイト：https://logz.co.jp/



■会社概要

会社名：株式会社HARAHARA

所在地：〒135-0064 東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 304

代表者：代表取締社長 北原大輝

設立：2023年8月4日

事業内容：映像制作、番組企画、メディア運営

公式サイト：https://harahara-inc.com/