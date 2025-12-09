AMPERS&ONE（アンパサンドワン）、日本初のファンコンサート開催決定…2026年1月、東京でファンと出会う

株式会社 キッス・エンタテインメント

ボーイズグループ AMPERS&ONE（アンパサンドワン） が、日本でデビュー後初となるファンコンサートを開催し、現地ファンとの出会いに臨む。

AMPERS&ONEは2026年1月11日、東京・渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホールにて〈2026 AMPERS&ONE FAN-CON IN TOKYO〉 を開催。14時、18時の2回公演を通じて、日本のファンと特別な時間を共有する。今回の公演は、AMPERS&ONEが日本のファンと初めて共にする記念すべきファンコンサートとなる。

AMPERS&ONEはこれまで、韓国で行われた初のファンコンサートを通じて、グループの音楽性とパフォーマンス力を確かな形で証明してきた。代表曲をはじめとする多彩なステージに加え、メンバーごと・ユニットごとのパフォーマンスを披露し、それぞれの個性と実力を存分に発揮。完成度の高いライブと安定したパフォーマンス、そしてファンとの誠実なコミュニケーションを通して、“ステージに強いグループ”としての存在感を印象づけた。

その流れを受けて開催される今回の東京公演では、AMPERS&ONEならではのエネルギッシュなステージはもちろん、ファンとの距離を近く感じられる多彩なコーナーが用意される予定だ。音楽、トーク、イベントを通じて、より深い絆を育むひとときになるだろう。

近年、AMPERS&ONEは国内外のステージを行き来しながら活動の幅を広げている。音楽活動を軸に着実な成果を積み重ねると同時に、グローバルシーンにおいてもその存在感を高め、今後の展開への期待を集めている。

韓国での初ファンコンサートを成功裏に終え、新たなスタート地点として日本に立つAMPERS&ONE。今回の東京ファンコンサートは、グループの成長とこれからの方向性を共に感じられる、意味深いステージとなりそうだ。

『2026 AMPERS&ONE FAN-CON IN TOKYO』

【開催概要】

渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール

2026.1.11(SUN) 14:00 / 18:00

【チケット販売価格】

一般席 : 13,000円(税込)

VIP席 : 19,800円(税込)

【公演詳細】

kissent.jp/contents/1020871(https://kissent.jp/contents/1020871)

【Profile】

KAMDEN

BRIAN

JIHO

SIYUN

KYRELL

MACKIAH

SEUNGMO