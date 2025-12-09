トレイ・ジョーンズ選手 インジュアリーリスト登録のお知らせ
株式会社群馬クレインサンダーズ
いつも群馬クレインサンダーズを応援いただきありがとうございます。
この度、#4 トレイ・ジョーンズ選手をインジュアリーリストに登録しましたのでお知らせいたします。
なお、本日15:00にリストへ公示される予定です。
診断名：右足関節外側側副靱帯損傷
復帰目安：約4週間
