劇場版『魔法少女リリカルなのはReflection』『魔法少女リリカルなのはDetonation』1月1日・2日に2夜連続で地上波初放送決定！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、年末年始特別番組として2026年1月1日（木・祝）24:00～26:00に劇場版『魔法少女リリカルなのはReflection』、2026年1月2日（金）24:30～26:30に劇場版『魔法少女リリカルなのはDetonation』の2作品を2夜連続で放送いたします。

これは、2026年にTVアニメ『魔法少女リリカルなのはEXCEEDS Gun Blaze Vengeance』を放送することを記念したもので、2017年・2018年に公開された2作品の地上波放送は今回が初となります。2026年のお正月は、「魔法少女リリカルなのは」をお楽しみください！

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【タイトル】魔法少女リリカルなのはReflection

【放送日時】2026年1月1日（木・祝）24:00～26:00＜TOKYO MX1＞

【タイトル】魔法少女リリカルなのはDetonation

【放送日時】2026年1月2日（金）24:30～26:30＜TOKYO MX1＞

【配信】放送後TVerにて見逃し配信