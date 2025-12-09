株式会社NEWGREEN、日本初となる「節水栽培米グランプリ」受賞者を発表

株式会社NEWGREEN

株式会社NEWGREEN（本社：東京都小金井市、代表取締役：中條大希）は、2025年12月9日（火）に豊洲PITにて開催した「超農祭2025」において、日本初となる第一回「節水栽培米グランプリ」の受賞者を発表いたしました。

大賞（グランプリ）には、岩手県・平泉町の「下長根農場」 佐々木正樹氏（品種：ひとめぼれ）が選ばれました。節水栽培でありながら大粒でツヤの良い食味と、高い生産性、そして環境負荷低減効果を三位一体で実現した点が、審査員から高く評価されました。

本グランプリは、田んぼに水を張らない「節水型乾田直播栽培」による米づくりを行う生産者30名を対象に、食味・生産性・環境性の3項目を総合評価し表彰する、日本初のアワードです。従来の食味コンクールとは異なり、「味」だけでなく、環境負荷低減や農業経営の持続性の視点を加えた点が特徴です。

受賞者一覧（敬称略）

グランプリ

佐々木正樹／下長根農場

（岩手県西磐井郡平泉町）

品種：ひとめぼれ

＜受賞者コメント＞

この度は、第一回グランプリで大賞をいただき、大変光栄です。節水栽培への挑戦はまだ一年目ですが、努力が評価され、感激です。大勢の皆さんの前で受賞できたことは、これからの米づくりへの大きな励みとなります。さらに精進してまいります。

＜選定理由＞

機械審査では一般的なコンテストでも入賞水準と同等の高い食味スコアを記録し、推定CO2排出量も通常の湛水栽培と比較しておよそ5分の1に削減、加えて節水栽培の中でも特筆すべき作業工数の削減と十分な収量を両立させており、食味・環境・生産性の全てにおいて理想的な成果であると評価しました。また官能審査では、「大粒でツヤもよくじんわりと優しい甘さが口に広がる」「もっちりとした食感で食べ応えがある」といった声があり、審査員からも好評価をいただきました。

優秀賞

- 勝亦 健太／かつまたファーム株式会社（静岡県御殿場市）品種：にじのきらめき- 宮澤 和芳／株式会社宮澤ファーム（長野県安曇野市）品種：コシヒカリ- 石橋 一寛／百姓五代目又太郎（新潟県長岡市）品種：コシヒカリ

入賞

評価方法と審査体制について

- 今野 寿洋／株式会社今野商店（山形県北村山郡大石田町）品種：つきあかり- 藤田 友和／有限会社そら野ファーム（新潟県新潟市）品種：にじのきらめき

本グランプリでは、食味・生産性・環境性の3領域を総合的に評価しました。

食味は分析値と官能評価、生産性は収量・安定性・作業性、環境性は用水削減率・温室効果ガス（GHG）削減効果・土壌保全を基準としています。



本グランプリでは、以下の3領域を総合評価しました。

１.食味

・食味分析値（アミロース・タンパク質値等？）

・官能評価

２.生産性

・収量・収量安定性

・作業性（省力性）

３.環境性

・用水削減率

・温室効果ガス（GHG）削減効果（メタン排出の抑制）

・土壌保全



審査は下記の審査員により実施されました（敬称略・五十音順）。

グランプリ設立の背景～なぜ今、節水型乾田直播栽培が注目されているのか～

- 橋本 儀兵衛（株式会社八代目儀兵衛 代表取締役社長／五ツ星お米マイスター）- 押柄 達也（住友商事東北株式会社 エネルギー・生活関連グループ 食料・農業事業チーム長）- 秋沢 毬絵（株式会社山田屋本店 代表取締役／米・食味鑑定士）- 大西 美香（一般社団法人Miss SAKE 代表理事／米・食味鑑定士）- 中條 大希（株式会社NEWGREEN 代表取締役COO）- 小野寺 理騎（株式会社NEWGREEN 取締役／米・食味鑑定士）

気候変動による水資源の不安定化や、農業の高齢化・後継者不足など複数の社会課題が重なる中、従来型の水田農業の見直しが全国的に進んでいます。とりわけ、常時湛水を必要としない節水型乾田直播栽培は、

・用水使用量の大幅削減

・作業負荷の軽減

・温室効果ガス（メタン）の抑制

といったメリットが期待され、現実的な解として注目が高まっています。

2025年11月には、超党派の「農業の未来を創造する議員連盟」が、乾田直播（節水型を含む）について農林水産省および研究機関からヒアリングを実施。直播栽培の普及や制度整備の可能性が国政レベルで議論されはじめています。

一方で、収量の安定性や雑草管理など、従来の水田とは異なる運用上の課題も指摘されており、技術確立と普及には引き続き検証が必要です。

こうした期待と課題が交錯するなか、現場で挑戦する生産者の成果を可視化し、技術理解と普及促進につなげる場として、本グランプリは創設されました。

本グランプリは、今後も継続して毎年開催することで、革新的な農業技術と高品質な生産ノウハウを継続的に発掘・可視化してまいります。

主催者コメント

株式会社NEWGREEN 代表取締役 中條大希



今回の節水栽培米グランプリは、食味・生産性・環境性を等しく見つめた、日本で初めての試みです。

「節水でつくったお米はおいしくないのでは？」生産現場でも味への影響を不安視する声もあります。そうした声も踏まえ、審査員の皆様と全国の挑戦者の一粒一粒と真摯に向き合いました。結論は、とてもシンプルでした。節水型でも、お米はこんなにおいしくなる。

節水型乾田直播栽培は、気候変動や水不足、農業者の激減といった時代の課題に応える、未来の農法です。用水削減やメタン抑制といった価値を持ちながら、まだ発展途上の技術でもあります。

だからこそ、現場で挑む農業者の未知へ踏み込む勇気とその成果を広く社会に示し、その挑戦が次の挑戦を呼び込む循環をつくるために、このグランプリを開催しました。

どれほど時代や環境が変わっても、農業者の「おいしいお米をつくりたい」という思いは変わりません。本日の受賞が、その思いを照らす小さな光となり、日本の田んぼの未来へ、そして世界へ広がっていくことを願っています。

挑戦してくださったすべての農業者の皆さまに、心から敬意と感謝を申し上げます。

株式会社NEWGREENについて

NEWGREENは、世界のコメ市場とグリーン市場という二大成長市場と日本農業をつなぐ企業です。農業者に必要なサービスを創造・提供すると同時に、自らも農業者として実践しています。戦略の軸は「生産性向上」と「環境負荷低減」。水田の自動抑草を行う農業ロボット「アイガモロボ」の開発・製造、節水型水稲栽培に適した資材の開発・販売、有機米や節水型栽培米などの環境負荷の低い農産物の生産・販売等を通じ、農業者の所得向上に貢献します。これらの挑戦は、気候変動や食糧危機といった地球規模の課題にも向き合うものです。私たちは、社会的インパクトと経済的成長を同時に追求し、日本農業から世界の未来を切り拓いていきます。