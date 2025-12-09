【株式会社MUSIN】12月13日(土)～14日(日)に開催される『ポタフェス2025冬 秋葉原』にて、『MUSINブース』を出展。最新オーディオ製品をいち早く試聴できる2025年最後の大型イベント。

株式会社MUSINポタフェス2025冬 秋葉原

株式会社MUSINは、2025年12月13日(土)～14日(日)に開催される『ポタフェス2025冬 秋葉原』にて、最新のオーディオ製品の展示をメインとした『MUSINブース』を出展いたします。

MUSINブースでは、株式会社MUSINが取り扱う各ブランドの最新オーディオ製品の展示や、会場限定物販等を予定しております。

『Portable Audio Festival』の説明

イベントの詳細はこちら :https://musinltd.com/News/1262.html

ポータブルオーディオフェスティバル（通称：ポタフェス）とは

世界中のイヤホン・ヘッドホンなどポータブルオーディオに関するブランドが一堂に会し、 最新のモデルを試聴できる国内最大級のイベントです。

会場内には話題のワイヤレスイヤホンや、ハイレゾ対応のポータブルオーディオプレイヤー、 お求めやすくて音も良いコスパに優れた製品など、幅広いアイテムが揃っています。

また、各ブースごとにブランドのスタッフが、皆さまにオススメのポイントや製品の使い方をご紹介します。

それぞれのスタッフが製品について丁寧にご説明いたしますので、オーディオ初心者の方でも安心して楽しむことのできるイベントとなっております。

イベント概要

開催日：2025年12月13日（土）、14日（日）

時間：11:00～18:00（最終入場17:30予定）

入場料：無料

会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル

『MUSINブース』のご案内

MUSINブースは『2F-32』にて出展

MUSINブース出展ブランド

SHANLING / iBasso Audio / iBasso Jr. / ONIX

TWISTURA / TOPPING / MUSIN ORIGINAL

当日弊社ブースは「2F-32」となります。

注目製品の紹介

ONIX『Tocata XM2』 【国内初展示】

ポータブルオーディオプレーヤー

Cirrus Logic社 CS4308をDAC部に採用し、I/V変換回路（Brightonアーキテクチャ）を搭載した、ONIXのブリティッシュチューニングを継承し、SGM8262-2オペアンプを2基アンプ回路に搭載した、コンパクトサイズのONIXピュアプレーヤーです。

82mm×65mm×18mmのコンパクトなサイズ感でありながらも、最大出力800mW@32Ωと出力にも長けた、コンパクトハイパワープレーヤーとして仕上げられています。

※記載の仕様は変更となることもございます。

SHANLING『UA7』

ポータブルDAC/AMP

DACチップにはESS社のハイパフォーマンスDAC「ESS ES9069」を電流出力モードにて採用し、2基のOPA1662+4基のBUF634を採用したOP+BUFの増幅回路とデュアルJAN6418真空管を搭載した、SHANLINGの新作真空管ポータブルDAC/AMPです。

目の前にアーティストが佇むような、まろやかで甘い真空管サウンドと、解像度とスピード感に優れたトランジスタサウンドを一台で楽しめます。

iBasso Audio『Epitome』 【製品版国内初展示】

インイヤーイヤホン

静電型ドライバー（EST）8基を含む、片側に計20基ものドライバーを搭載した「静電型イヤホンの究極体」とも言える構成を採用したiBassoの新作イヤホンです。

Sonion製 EST8基、Sonion製 BAドライバー10基、knowles製 BAドライバー2基を高精度な5Wayクロスオーバーネットワークで採用し、各周波数帯域は流水のように滑らかで一体感のあるサウンドを実現しています。

iBasso Audio『DC04U』 【製品版国内初展示】

ポータブルDAC/AMP

CS43198をデュアル構成で採用し、アンプ部には独立4chバランスアンプ回路を採用したiBasso DC04シリーズの新モデルです。

新たに独立した4chバランスアンプ回路を搭載したことで、最大出力は980mW@32まで向上し、アンプ回路の電圧を±4～6Vまで0.1V刻みで可変することが可能になっています。

iBasso Audio『Kunlun』

デスクトップヘッドフォンアンプ

Kunlun（クンルン）は、窒化ガリウムトランジスタ(GaN FET)を採用した最新鋭ヘッドホンアンプであり、iBasso社初のデスクトップオーディオデバイスです。

窒化ガリウムトランジスタは、導通状態のオン抵抗が極めて低いことを特徴とし、電力損失が少ない高効率動作性能により高い電流駆動力を実現しています。

これにより豊かなサウンドレイヤーとダイナミクスに長けたサウンドを実現しています。

TWISTURA『10BA搭載イヤホン(プロトタイプモデル)』 【国内初展示】

インイヤーイヤホン

10BAを搭載したTWISTURAの新たなイヤホン製品のプロトタイプモデルです。

国内初展示となる本製品を、ぜひ会場にてご試聴下さいませ。

※製品の仕様は変更となる場合がございます。

TOPPING『DX9 Discrete』

デスクトップDAC/AMP

D/A回路のLRの各チャンネルには16フェーズのPSRMテクノロジーが搭載されています。

PSRMは超高速スイッチングロジック回路アレイと電圧リファレンスで構成される先進的ディスクリート1bitD/A回路です。

アナログ回路には、TOPPINGのディスクリートコンポーネントで設計されたNFCAアンプモジュールをバランス回路に4ch、シングルエンド回路には2ch搭載し、最大出力は32Ω負荷時で7080mW×2の高出力を実現しています。

iBasso Audio『PB6 MACAW』

ポータブルアンプ

JAN6418をクワッド構成フルバランスアーキテクチャにて採用し、TUBE+ABのデュアル出力モードを搭載したポータブルヘッドホンアンプです。

12V DC-INの外部電源に対応し、ヘッドホンアンプは±12Vの高電圧下で動作することで、最大2300mW+2300mWの高出力を実現します。

その他の製品、物販、キャンペーン情報に関しましては、『イベントの詳細はこちら』からご確認ください。

本イベントは、製品のご試聴をいただくだけではなく、弊社・製品・メーカーへのご意見・ご感想を直に伺うことができる貴重な機会と考えております。

会場へお越しのお客様は、どうぞお気軽にMUSINブースにお立ち寄りください。

スタッフ一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

取り扱い元

株式会社MUSIN

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

株式会社MUSIN 公式ダイレクトショップ

https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)

株式会社MUSIN 公式LINEアカウント

https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)