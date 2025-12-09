【20％オフ】FocuSeeクリスマス限定キャンペーン開催！制限なしのPC画面録画＆編集ソフト

iMobie Inc.

iMobie Inc.が提供するFocuSeeでは、クリスマスシーズンに合わせた期間限定キャンペーンを開催しております。今年のホリデーにぴったりな特典として、対象プランを通常価格より20％オフでご利用いただけます。動画制作の効率化を求めるクリエイターの方はもちろん、授業用コンテンツを作成する教育者、製品デモや研修動画を扱うビジネスユーザーまで、幅広い皆さまにとってFocuSeeをより導入しやすくなる特別な機会です。

FocuSee公式サイト：https://reurl.cc/mkRvAG(https://reurl.cc/mkRvAG)

キャンペーン概要

FocuSeeクリスマス限定キャンペーン- 開催期間：2025年12月9日（火）～12月28日（日）- 対象商品：FocuSee- 割引率：20％OFF- クーポンコード：FS25XMAS- キャンペーンURL：https://reurl.cc/mkRvAG(https://reurl.cc/mkRvAG)

■クーポンの利用方法：

Step1.キャンペーン画面の「コピー」ボタンをクリックし、コードを取得します。

Step2.月間・年間・永久ライセンスなど、お好きなプランをお選びください。

Step3.購入画面でコードを貼り付け「適用」をクリックして、割引が適用された価格をご確認のうえ、お手続きへお進みください。

FocuSeeとは

クーポンの利用方法

FocuSee(https://focusee.imobie.com/jp/?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=fs_prtimes_christmas)は、画面録画と動画編集をシームレスに行えるオールインワンの制作ツールです。録画ボタンを押すだけで、重要な部分に自動でズームしたり、マウス操作を強調したりと、わかりやすい動画を誰でも簡単に作成できます。チュートリアル、プレゼン資料、商品デモ、オンライン授業など、幅広い用途に対応しています。

FocuSee の主な特徴

FocuSee

1. スマート録画機能

- マウス操作の強調表示- 自動ズーム・自動フォーカス- 画面とWebカメラの同時録画- マイク音声とシステム音声を同時録音

必要な動作だけを自然に目立たせ、見やすい動画を自動で生成します。

2.AI編集でポストプロダクションを加速

- AIビジュアルフォーカス：AI がマウス操作や画面上のアクションを認識し、必要な場面だけ自動でズームやハイライトを行います。視聴者の注目を自然に集めることで、複雑な操作でも分かりやすく伝えることができます。- AIスマートカット：「えっと…」「あの…」といったつなぎ言葉や長い無音部分を AI が自動で検出し、ワンクリックで削除します。テンポの良い動画に仕上がり、編集作業の時間を大幅に短縮できます。- AIボイスエンハンスメント：AI が音声の輪郭を整え、聞き取りにくい収録をクリアで自然な音声へと改善します。講座動画や製品デモ、解説動画などで高い効果を発揮します。- AIノイズリダクション：風の音や電気的なハム音、環境ノイズなどを AI が自動で除去します。視聴者がコンテンツに集中できる、クリーンで聴きやすい音声を実現します。- AI字幕生成：AI が音声をリアルタイムで認識し、字幕を自動で作成します。字幕の修正や編集も直感的に行えるため、教育動画や操作説明、SNS向け動画の制作効率が向上します。- AIバーチャルアバター：お好みのアバターを選び、テキストを入力するだけで、自然な口調のナレーション動画を生成できます。プロモーションやチュートリアル、ナレーション動画など幅広い場面で活用できます。

3. シンプルで使いやすい編集ツール

録画後は、直感的なタイムラインでカット編集やエフェクト追加、ハイライト、ぼかし、テキスト挿入などが簡単にできます。専門的な知識がなくても、プロ品質の仕上がりを実現できます。

4. 高品質な動画出力

- フルHD / 4K 録画対応- ソーシャル向けのアスペクト比プリセット- 高フレームレートにも対応

YouTube、SNS、教育プラットフォームなど、あらゆる用途に最適化した形式で出力できます。

FocuSee公式サイト：https://reurl.cc/mkRvAG(https://reurl.cc/mkRvAG)

対応環境

Windows 10以降およびmacOS 10.13以降に対応

適用ユーザー

● ソフトウェア・アプリの操作説明を作る方

デモ動画や機能紹介など、わかりやすい操作説明を短時間で仕上げたい方に最適です。

● 教育者・オンライン講師の方

授業動画や教材を効率よく制作したい方におすすめです。字幕生成や背景除去が役立ちます。

● 企業ユーザー（研修・社内マニュアル作成）

社内ツールの使い方や研修資料を動画化し、わかりやすく共有したい場合に便利です。

● マーケティング担当・広報チーム

商品紹介やSNS向けプロモーション動画を魅力的に制作できます。

● YouTuber・個人クリエイター

レビュー動画やチュートリアルをスムーズに作成したい方に向いています。

● 顔出しを避けたい発信者

AIバーチャルアバターで、カメラ不要の自然な解説動画を作成できます。

● モバイルアプリ開発者

iOS/Android画面を直接録画でき、アプリデモやUI説明に活用できます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XqTA1V7ck5k ]

この機会に、動画品質の向上、チュートリアル制作、講義録画、プレゼン用素材作成など、FocuSee の多彩な機能をお得にお試しください。

キャンペーンURL：https://reurl.cc/mkRvAG(https://reurl.cc/mkRvAG)

iMobieについて

iMobie Inc.は、2011年に設立されたソフトウェア開発企業で、「よりスマートで快適なデジタルライフをすべてのユーザーに」という理念のもと、モバイル・PC向けの革新的なツールを提供しています。データ管理、デバイスメンテナンス、動画制作、画面録画、データ復元、ロック解除ソリューションなど、幅広いカテゴリでユーザーの課題を解決するプロフェッショナル製品を開発しており、世界中で数千万以上のユーザーにご利用いただいています。

お問い合わせ先：cs@imobie.com

ホームページ：https://www.imobie.jp/

Twitter:https://twitter.com/iMobie_jp

YouTube:https://www.youtube.com/c/imobiejapan/