ケニー・ローソン・ジュニア選手 2025-26シーズン 選手契約(新規)合意のお知らせ

この度、群馬クレインサンダーズでは、#25 ケニー・ローソン・ジュニア選手とのBリーグ2025-26シーズンの選手契約(新規)が基本合意に達しましたのでお知らせいたします。





#25 Kenny Lawson Jr（ケニー・ローソン・ジュニア）

なお、ローソン・ジュニア選手は本日15:00に自由交渉選手リストから抹消されます。

クラブコメント

「この度、ケニー・ローソン・ジュニア選手が群馬クレインサンダーズに加入することとなりましたのでお知らせいたします。

彼は日本での豊富なプレー経験と高い得点力を兼ね備えた選手です。

今回、チーム状況を踏まえた突然のオファーにも関わらず、迅速に対応し加入を決断してくれました。

クラブとして大変心強く思っております。

ファンの皆さまの熱い応援に応えられるよう、彼と共にチーム一丸となって戦ってまいります。

引き続き群馬クレインサンダーズへのご声援をよろしくお願いいたします。」

ローソン・ジュニア選手 コメント

「Hello Gunma fans, I’m excited to be joining the club and I will do my best to help the team during this time of so many injuries. I can’t wait to meet the fans at the home games this week and compete with my new teammates. I also want to wish a speedy recovery to the guys who are out with injuries. Thank you all for welcoming me and I cant wait to get started!



群馬ファンの皆さん、こんにちは。このクラブに加入できて本当に嬉しいです。怪我人が多いこの時期、チームに貢献できるよう全力を尽くします。今週のホームゲームでファンの皆さんにお会いし、新しいチームメイトとプレーするのが待ちきれません。怪我で欠場している選手たちの早い回復を祈っています。温かく迎えてくださり、本当にありがとうございます。楽しみにしています！」