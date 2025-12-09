ME-Qの「高級感ある合皮カバー付箋セット」オリジナル制作サービスが新登場！1個から名入れ・印刷対応（2025/12/09）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるオリジナルプリントサービス「ME-Q（株式会社MAW）」は、企業向けノベルティや学校の記念品として人気の高い合皮カバー付箋セットのオリジナル作成サービスを開始しました。

本商品は、落ち着いた印象を与えるブラック・ネイビー・ホワイトの3色展開。高級感のあるPU素材を採用した合皮カバーは、企業のブランディングや説明会・展示会の配布物として印象をより一層引き立てます。

内部には大・中・小の3サイズ付箋（75枚・25枚・25枚）がセットされており、ビジネスシーンから学校現場まで幅広く活用できる実用性が特徴。コンパクトな設計で持ち運びにも便利なため、日常使いしやすいノベルティとして喜ばれるアイテムです。

1個からオリジナル制作できるため、小ロットの記念品や周年グッズにも最適。ぜひ、この機会に高品質な合皮カバー付箋セットを活用し、自社のブランド価値を高めるノベルティを手軽に作成してみてください。

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

▽高級感ある合皮カバー付箋セット

https://www.me-q.jp/topic/gohih-cover-fusen-set

【商品の特徴】

◆ 1個から注文可能！企業ノベルティや記念品にも最適

ME-Qでは1個から注文できるため、説明会・展示会の配布物、学校の記念品、周年グッズなど少量の制作にも柔軟に対応。大ロットにももちろん最適です。

◆ 高級感あるPUレザー合皮カバー採用

一般的な紙製カバーではなく、高級感のあるPU素材の合皮カバーを使用。ビジネスシーンでの配布物としても印象が良く、ブランド価値を高めるノベルティとして人気です。

◆ 3サイズの付箋セットで使い分け自由

大（75枚）・中（25枚）・小（25枚）の3サイズが一冊にまとまった便利な構成。メモ、マーキング、タスク管理など用途に応じて使い分けられます。

◆ 落ち着いた上質カラー展開（ブラック・ネイビー・ホワイト）

シンプルで洗練された3色展開。企業・学校・団体など幅広いシーンで活躍し、大人向けノベルティとしても高い人気があります。

◆ コンパクト設計で携帯性抜群

ビジネスバッグやポーチにも収まりやすいスマートなサイズ感。軽量で持ち歩きしやすく、日常使いの高品質付箋として重宝されます。

▽合皮カバー付箋セット

https://www.me-q.jp/topic/gohih-cover-fusen-set

ぜひ、新登場の合皮カバー付箋セットで特別感のあるノベルティを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]

ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

代表者：代表取締役社長 南條 康司

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225