【本田圭佑氏】がオフィシャルアンバサダーを務めるWeCpaitalグループ、サービスサイトを新ビジュアルへ刷新

不動産クラウドファンディングサービスを展開するヤマワケエステート株式会社（本社：大阪府、代表取締役：梅本拓磨）と親会社である投資・配当型クラウドファンディングサービスを提供するWeCapital株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：橋口遼、以下「当グループ」）は、本田圭佑氏がオフィシャルアンバサダーを務める本田圭佑氏とともに、サービスサイトのメインビジュアルを刷新いたします。

今回のリニューアルは、当グループが掲げるブランドコンセプト「ファイナンスを、暮らしのなかに。」をより親しみやすい形で表現したものです。

より多くの方に"投資をより身近で親しみやすく感じられる"ようにすることを目的としており、新ビジュアルは12月より順次公開します。

オフィシャルアンバサダーについて

2023年9月の就任以来、ブランドを支援

本田氏には、2023年9月の就任以来、当グループのオフィシャルアンバサダーとして活動いただき、サービスの認知拡大に大きく貢献していただいております。

サービス開始時から「ヤマワケ」の理念に共感いただいており、今回のメインビジュアル刷新においても、その世界観づくりにご協力いただいております。

本田圭佑氏 × キャラクター、初の対面も実現

撮影では、ブランドキャラクター「ヤマワ家」とオフィシャルアンバサダー本田氏の“初対面”も行われました。

本田氏の凛とした立ち姿と、キャラクターの親しみやすい表情が組み合わさることで、ブランドの世界観を多角的に伝える印象的なシーンとなりました。

メインビジュアル刷新の背景とコンセプト

当社のサービスサイトトップページ

今回公開する新メインビジュアルは、「投資をより身近に、より多くの人に親しみやすく」 をテーマに制作しています。未来への期待を背景に、ユーザーが気軽にサービスに触れられる入口としての役割を強めています。

刷新されたビジュアルは、本日よりサービスサイトおよび公式SNSに反映されています。今後は広告クリエイティブにも順次展開してまいります。

また、撮影風景の一部はサービスサイトやSNSで公開中です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qurSmw73ZDY ]

今後の新たな挑戦

今回のメインビジュアル刷新は、ブランド進化に向けた第一歩です。

当グループは、投資をより身近にするという姿勢のもと、サービス品質の向上と利用者層の拡大に向けた取り組みを継続的に進めてまいります。

今後は、プロダクト改善に加え、新たなコンテンツ展開や外部企業とのコラボレーション企画など、多面的な施策を通じて、より良いサービス体験の提供を目指します。

・不動産クラウドファンディング「ヤマワケエステート」とは

「ヤマワケエステート」は、WeCapital株式会社の100％子会社であり、宅地建物取引業者であるヤマワケエステート株式会社が運営する、不動産クラウドファンディングプラットフォームです。

不動産特定共同事業法（第1号・第2号）に則り、ヤマワケエステート株式会社が土地やビルなどの不動産物件を取得または賃貸借等して運用し、得られた利益の一部を投資家に配当として還元いたします。

※投資対象の状況や市況等により、想定通りの配当が行われず元本が毀損するリスクが存在します。

各商品の手数料やリスクについては、商品ごとに異なるため、当該商品に係る契約成立前交付書面や個別の契約書等の資料をご覧いただいた上、最終的な投資決定は、ご自身の判断と責任において行うようにお願いいたします。

◆ヤマワケエステート公式サイト：https://yamawake-estate.jp/

住所：大阪府大阪市中央区安土町2-2-15 ハウザー堺筋本町駅前ビル7F

電話番号： 050-3662-7301

代表取締役：梅本 拓磨

業務管理者：上川 健治

登録番号：不動産特定共同事業 大阪府知事 第19号

不動産特定共同事業の種別 第1号事業・第2号事業

宅地建物取引業免許 大阪府知事（1）62854号

加入団体：公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会

ご留意事項

・当社ヤマワケエステート株式会社が運営する「ヤマワケエステート」で取り扱う商品は、元本が保証されているものではなく、投資対象となる匿名組合財産の価値の低下等により、お客様が出資した元本に損失が生じる可能性があります。

・当社ではお取引口座の開設及び維持に係る手数料等はございません。ただし、お客様が当社の指定する専用口座に対し入金する際の振込手数料は、お客様のご負担となります。実際の送金手数料については、ご利用の金融機関にてご確認ください。

・各商品の保有期間中、お客様には各商品の所定の手数料及び運営にかかる費用等を間接的にご負担いただきます。これらは商品によって異なる可能性がありますので表示することができません。

・当社が取り扱う商品は、保有期間中、原則として解約を行うことはできません。

ただし、契約成立前交付書面等に基づきお客様との匿名組合契約が解除となる場合、契約解除に伴う手数料をお支払いいただきます。詳細はファンドページ及び投資家交付書面等でご確認ください。

・締結いただく契約は、当社との間で締結する匿名組合契約となり、不動産特定共同事業法第2条第3項第2号に掲げる不動産特定共同事業契約となります。

・各商品に係る手数料並びにリスク等の内容や性質は、投資対象によって異なります。実際に投資をされる際は、各商品のファンドページ、重要事項説明書等の投資家交付書面の内容を十分にご確認、ご理解の上、ご自身の判断と責任によりお申し込みください。