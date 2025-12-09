【本田圭佑氏】がオフィシャルアンバサダーを務めるWeCpaitalグループ、サービスサイトを新ビジュアルへ刷新

WeCapital株式会社

投資・配当型クラウドファンディングサービスを提供するWeCapital株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：橋口遼）および、不動産クラウドファンディングサービスを展開するヤマワケエステート株式会社（本社：大阪府、代表取締役：梅本拓磨、以下「当グループ」）は、本田圭佑氏がオフィシャルアンバサダーを務める本田圭佑氏とともに、サービスサイトのメインビジュアルを刷新いたします。

今回のリニューアルは、当グループが掲げるブランドコンセプト「ファイナンスを、暮らしのなかに。」をより親しみやすい形で表現したものです。

より多くの方に"投資をより身近で親しみやすく感じられる"ようにすることを目的としており、新ビジュアルは12月より順次公開します。

オフィシャルアンバサダーについて

2023年9月の就任以来、ブランドを支援

本田氏には、2023年9月の就任以来、当グループのオフィシャルアンバサダーとして活動いただき、サービスの認知拡大に大きく貢献していただいております。

サービス開始時から「ヤマワケ」の理念に共感いただいており、今回のメインビジュアル刷新においても、その世界観づくりにご協力いただいております。

本田圭佑氏 × キャラクター、初の対面も実現

撮影では、ブランドキャラクター「ヤマワ家」とオフィシャルアンバサダー本田氏の“初対面”も行われました。本田氏の凛とした立ち姿と、キャラクターの親しみやすい表情が組み合わさることで、ブランドの世界観を多角的に伝える印象的なシーンとなりました。

メインビジュアル刷新の背景とコンセプト

子会社ヤマワケエステートのサービスサイトトップページ

今回公開する新メインビジュアルは、「投資をより身近に、より多くの人に親しみやすく」 をテーマに制作しています。未来への期待を背景に、ユーザーが気軽にサービスに触れられる入口としての役割を強めています。



刷新されたビジュアルは、本日よりサービスサイトおよび公式SNSに反映されています。今後は広告クリエイティブにも順次展開してまいります。

また、撮影風景の一部はサービスサイトやSNSで公開中です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qurSmw73ZDY ]

今後の新たな挑戦

今回のメインビジュアル刷新は、ブランド進化に向けた第一歩です。

当グループは、投資をより身近にするという姿勢のもと、サービス品質の向上と利用者層の拡大に向けた取り組みを継続的に進めてまいります。

今後は、プロダクト改善に加え、新たなコンテンツ展開や外部企業とのコラボレーション企画など、多面的な施策を通じて、より良いサービス体験の提供を目指します。

◼︎WeCapital株式会社とは

「ファイナンスを、暮らしのなかに。」をミッションに掲げ、投資・配当型クラウドファンディング「ヤマワケ」を提供する企業です。資金を集めたい事業者と応援したい投資家をつなげることで、挑戦と共感をマッチングし新たな価値の創造を目指してまいります。

企業名：WeCapital株式会社

代表者：代表取締役 橋口 遼

本社 ：東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル3階

設立 ：2013年4月10日

URL ：https://we-capital.co.jp/

サービスサイト：https://yamawake.jp/

金融商品取引業／関東財務局長(金商) 第2768号

宅地建物取引業／東京都知事 (2) 第103303号

加入協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会（賛助会員）、一般社団法人Fintech協会、一般社団法人不動産テック協会

手数料・リスク等について

当社が提供する融資型クラウドファンディングサービス「ヤマワケ」（以下、「本サービス」といいます。）をご利用いただく際に、投資家の皆様に特にご留意いただきたい重要な事項です。本サービスをご利用いただく場合は、以下に記載の内容や、契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分にご確認いただき、内容を十分ご理解の上、投資及びお申込みをご検討いただきますようお願い申し上げます。

なお、当社が扱う匿名組合契約に伴う典型的なリスク等を簡潔に説明したものであり、当社が取り扱う取引から生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。

1.本サービスでは、会員登録及び匿名組合出資持分への投資を行うための専用口座の開設、管理及び出資に際しての手数料等は頂いておりません。

2.本サービスで募集されたファンドに出資を希望し、営業者と匿名組合契約を締結する場合には、営業者は営業者報酬をお客様に請求し、その請求金額はお客様のファンド出資金額から支払われます。

3.本サービスを利用されるお客様が当社の指定する口座に対し入金する際の振込手数料は、お客様のご負担となります。実際の送金手数料については、ご利用の金融機関にてご確認ください。

4.お客様のご都合による本サービスの本匿名組合契約の解除はできません。ただし、本匿名組合契約約款に基づきお客様との本匿名組合契約が解除となる場合、契約解除に伴う手数料は、当初出資金等の額の5.0％（税込5.5％）に相当する額を営業者に対してお支払いいただきます。

5.本サービスで募集するファンドの配当原資となる融資債権は、金融商品市場で取り引きされるものではないため市場価格はありません。なお、本サービスで募集するファンドの持分の譲渡は制限されております。

6.お客様が営業者と締結する匿名組合契約は、申込日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して契約の解除や申し込みの撤回を申し出た場合であれば、クーリング・オフ（無条件解約）が可能です（金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの適用はありません）。この場合、すでに支払われた出資金は、お客様が事前に登録している金融機関口座への振込にて速やかに返金いたします。ただし、一度成立した本匿名組合契約について、上記クーリング・オフの場合を除き、契約の取り消し又は中途での解除はできません。なお、同解除に伴う手数料はございませんが、同解除の返金に伴う銀行送金手数料は本匿名組合員のご負担となります。解除等のお申込み方法は、契約締結前交付書面等にてご確認ください。

7.本サービスで取り扱う商品は、元本が保証されているものではなく、投資対象となる匿名組合財産の価値の低下等により、お客様が出資した元本に損失が生じる可能性があります。また、各ファンドによりリスクの種類・内容が異なる場合があります。各ファンドの条件及びリスクの詳細は、各ファンドページ、匿名組合契約約款及び契約締結前交付書面等に記載されております。併せて事前にご確認ください。