ケンエレファントのオリジナルIP『ぽっこし』 直営店限定の新作グッズ5アイテムが登場！

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）が企画し、ゆる可愛い造形が大人気のぬいぐるみ作家・むにゅさんをキャラクターデザインに迎えた、オリジナルIPキャラクター『ぽっこし』のケンエレファント直営店限定の新作グッズ5アイテムを、2025年12月に順次発売いたします。先駆けて、御茶ノ水にある旗艦店「ケンエレブンシツ」にて12月13日（土）より、先行発売いたします。

『ぽっこし』は、へんてこだけど愛くるしい、この世界のどこかに存在するパラレルワールドでもふもふのからだを揺らしながら、今日ものんびりとあちこちを出歩き、毎日楽しく過ごしているケンエレファント初のオリジナルIPキャラクターです。これまで25にんの『ぽっこし』な仲間たちが登場しています。

今回、日常使いしやすいボールペン、ちょっとした小物をまとめられる巾着、季節のご挨拶に便利なポチ袋、書類整理に役立つA5クリアファイルなど、バラエティ豊かなラインナップをご用意しました。

ご自身用にはもちろん、ギフトにもぴったり。毎日のお供として活躍する実用性の高いラインナップです。

ぜひ、愛らしい「ぽっこし」の魅力をぎゅっと詰め込んだアイテムを手に取ってみてください。

■販売場所

・ケンエレブンシツ

12月13日（土）より順次発売

・ケンエレスタンド 秋葉原店、札幌ステラプレイス店

12月23日（火）より順次発売

※取り扱い状況は店舗により異なる場合がございます。

※発売日は予告なく変更となる場合がございます。

※詳細につきましては、「ケンエレブンシツ（@kenelebunshitsu）」「ケンエレスタンド（@kenelestand）」の各公式SNSをご確認ください。

※掲載画像は開発中のため、実際の仕様とは異なる場合がございます。

■アイテムラインナップ

品名：A5クリアファイル（全1種） 価格：330円（税込）品名：ステッカー（全6種） 価格：330円（税込）品名：ボールペン（全3種） 価格：385円（税込）品名：ポチ袋（3デザイン×2枚＝6枚） 価格：660円（税込）品名：巾着袋（全2種） 価格：大1,100円、小880円（税込）

【アーティスト紹介：むにゅ】

へんてこなぬいぐるみを中心に、へんてこなオモチャみたいな、インテリアみたいな、へんちくりんな持ちもの的なものザクザクつくっております꒰ᵔ‿ᵔ꒱

▶アーティスト公式SNS

・X：https://x.com/munyumuunyu

・Instagram：https://www.instagram.com/muunyu/

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

▶ケンエレファント公式SNS

・X：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/