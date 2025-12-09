地方が産業構造を変える

いま、地方から“産業構造を再設計する企業”が生まれている

次の灯株式会社

日本がGX・サーキュラーエコノミーへ大きく舵を切るなかで、 変化の主役は必ずしも東京の大企業ではない。

むしろ、 最も“矛盾”にさらされてきた地方の現場こそ、 構造変革の震源地になりつつある。

岡山に拠点を置く「次の灯」はその象徴だ。

自動車リビルト、資源循環、GX支援、国際循環──

これまで別々の領域とされてきた産業線を“一本の循環線”として再設計し、 地方から産業モデルを

つくり変えようとしている。

今回の岡山アワード2025選出は、 「この構造変革が、地域の未来を形づくる可能性がある」

という社会からのシグナルであり、 受賞そのものを主役にした物語ではない。

廃棄前提の産業は、すでに限界を迎えている

地方産業を支えてきた自動車整備・物流・農業・建機分野では、数十年にわたり「壊れたら捨てる」「古くなれば買い替える」という “直線型（リニア）モデル”が前提となっていた。

しかし今、その前提は崩れはじめている。

- 部品・原材料の価格高騰- 廃棄物とCO2排出の増加- 人手不足の深刻化- 修理コストの増大- 海外依存へのリスク上昇

これは単なる一業界の問題ではなく、 日本の産業インフラそのものの持続可能性に関わる構造問題である。もっとも負担を受けているのは地方だ。

「環境か、経済か」

その二択しか与えられなかった現場は、すでに限界に近い。

“環境配慮をすると利益が減る”という常識を壊す

次の灯が取り組んできたのは、 この二項対立そのものを無効化する産業モデルの構築だ。

- 廃棄を減らすほど利益が生まれる- 整備現場が負担なく循環に参加できる- 中小企業がGXに取り残されない- 地域の産業が再び価値を生み出す

これを実現するために、 同社は 自社工場・独自技術・データ・海外ネットワーク を結びつけ、“現場が勝てる循環モデル” をつくりあげてきた。

これは都市ではなく、地方だからこそ可能だった挑戦だ。

現場に最も近い場所で、“ムリ・ムダ・ムラ”を最も知っている企業が、 産業構造の更新を始めたのである。

受賞は「結果」ではなく、“社会が変化を必要としている”という兆候

岡山アワード2025選出──

この出来事を、そのままニュースとして扱うことに意味はない。

価値があるのは、「地方発の循環産業モデルに、社会が評価軸を向け始めた」という構造的な変化だ。

受賞そのものは“事実”にすぎない。 しかし、この事実が示すメッセージは明確だ。

- 地域産業の課題は“全国共通の社会課題”である- 循環型の産業モデルが地方から立ち上がりつつある- 現場起点のGXは、中小企業・地域経済にも必須である

つまり、岡山アワードは「賞」ではなく、 “社会が必要とする挑戦”が可視化された瞬間なのだ。

地方から始まる、日本の循環モデル

次の灯が生み出しているのは、 一企業の成長ストーリーではなく、 “日本の産業が循環へ向かうためのプロトタイプ”である。

- 中小企業でも GX に参加できる- 地方工場が国際循環の起点になる- 廃棄を減らしながら利益が生まれる- 現場が主体となって産業を更新する

地方に蓄積されてきた技術・情熱・知恵が、 次の灯という実践者によって束ねられ、

“新しい産業の常識”が静かに形を成しつつある。

地方が動けば、日本は変わる。

日本が変われば、循環の未来は前に進む。

産業の矛盾を解くのは、都市の会議室ではなく、日本を支えてきた地方の現場だ。

岡山から灯り始めた“循環の火”は、いま、全国へ、そして世界へと広がりつつある。

次の灯はこれからも、

「環境と人の関係性」という難問に異端な解を実現し続け、循環する未来の産業モデルをつくり続ける。

■会社概要

会社名：次の灯 株式会社（Tsuginohi Co.,Ltd.）

所在地： 岡山県総社市真壁1448‑1 （本社）

東京都品川区北品川1-1-11 第3小池ビル5F（東京オフィス）

代表取締役：黒川 聖馬

設立年月日：2018年7月2日

事業内容：自動車部品リサイクル・環境関連技術開発

ブランドステートメント：「めぐる、つなぐ、地球にイイコト」

URL：https://tsuginohi.com/

関連リンク

【公式サイト】https://tsuginohi.com/(https://tsuginohi.com/?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=2025)

【公式ムービー】https://youtu.be/6uDLHdLkZyk(https://youtu.be/6uDLHdLkZyk?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=2025)

【YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@tsuginohi_okayama(https://www.youtube.com/@tsuginohi_okayama?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=2025)

【事業サイト】https://dpf-dpd.com/(https://dpf-dpd.com/?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=2025)