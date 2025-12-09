【白髪やボリュームの変化が気になり始めた大人女性へ】髪の土台から整えるホームスカルプケア『Re.Age NMN(R)シリーズ』一般販売開始

株式会社再生美容室リネジャパン

再生美容室(R)︎Rine（運営：株式会社再生美容室リネジャパン／埼玉県さいたま市、代表取締役：君和田真里）は、これまで再生美容の専門サロンでのみ提供してきたヘッドスパ・頭皮ケアメソッドをもとに開発した、ホームスカルプケアキット『Re.Age NMN(R)（リ・アージュ エヌエムエヌ）』の一般販売を開始いたしました。一般的な美容室では受けられなかった、再生美容の考え方に基づく頭皮ケアをご自宅で取り入れていただけます。

「再生美容師(R)」「Regenerative Beauty Advisor(R)」「再生美容室(R)︎」「Re.Age NMN(R)」はリネジャパンの登録商標です。

◆「年齢のせいか、今までのヘアケアでは物足りない」-その背景にある頭皮環境のゆらぎ



増え続ける白髪、年齢とともに変わるボリューム感。こうしたエイジングの悩みに対し、これまでは白髪染めやスパトリートメントなどで整える、といった対処が中心でした。

しかし、君和田が5万人以上の施術経験から導き出した答えは違います。



「髪の悩みの背景には、頭皮環境のゆらぎが深く関わっています。繰り返されるカラー施術、乱れた生活リズム、加齢による身体の変化、食事の栄養不足、日々のストレス-。これらが複雑に重なることで、頭皮の負担やダメージが大きくなり、髪の印象にも影響が出やすくなります」

いくら髪の表面を整えても、その土台である頭皮が整っていなければ、理想的な状態を保ちにくくなります。そして、頭皮環境を整えるには毎日のホームケア習慣が欠かせない-この考えから生まれたのが「Re.Age NMN(R)」です。

◆再生美容師(R)が導き出した、髪と頭皮への答え



「髪そのものにアプローチする前に、育つ土台である頭皮に目を向けることが大切」

君和田はこの想いを軸に、先進美容の知見を深めながら、頭皮環境を健やかに整える哲学を「Re.Age NMN(R)」として商品化。

累計約5,000本を突破したシリーズは、再生美容室(R)︎で提供している「頭皮を整えるためのプロセス」をご自宅での毎日の習慣として、取り入れやすく継続しやすいよう設計しています。

毎日のケアにより頭皮のコンディションが整い、髪のつやと、ふんわりとした立体感のある印象を引き出す仕上がりへ整えます。

◆4ステップで段階的に整える



「Re.Age NMNシリーズ」は、単品使いではなく、ライン使いを前提に開発されたホームスカルプケアです。4つの製品が連携することで、頭皮をすこやかに保ち、髪のハリや質感の印象を整えます。

【ステップ1】頭皮環境をリセット

DDS PRO エヌエムエヌ シャンプー 250ml 希望小売価格5,500円（税込）

豊かな泡立ちで、頭皮の余分な皮脂や汚れを優しく洗浄。うるおいを残しながら洗い上げることで、次のステップが使いやすい、すこやかな頭皮環境に整えます。

【ステップ2】ハリ・コシのある印象へ

DDS PRO エヌエムエヌ ヘアトリートメント 200g 希望小売価格5,500円（税込）

パサつきや質感の乱れが気になりやすい大人の髪を、なめらかで指通りよく整えます。ドライヤーの熱による乾燥に配慮した処方です。

【ステップ3】頭皮をすこやかに整える

DDS PRO エヌエムエヌ スカルプエッセンス 80ml 希望小売価格8,800円（税込）

洗髪後の頭皮に、浸透型NMN誘導体（整肌成分）をはじめとする先進美容成分をなじませます。マッサージしながら使うことで、頭皮のうるおい環境を保ち、すこやかに整えます。

※角質層まで

【ステップ4】髪と頭皮の印象を整える

Re.Age リ・アージュ NMN（美容液）20ml 希望小売価格19,800円（税込）

シリーズの集大成となる、仕上げの一滴。

年齢とともに質感の変化が気になりやすい髪にうるおいを与え、つややかでハリ感のある印象へと整えます。再生美容室(R)︎で大切にしてきた仕上げのケアをご自宅でも取り入れられるよう設計されたアイテムです。

4つのステップが連携することで、頭皮環境がすこやかに保たれ、髪の美しさが引き出されます。

◆厳選された4つの先進美容成分で、頭皮コンディションをサポート

Re.Age NMNシリーズは、4つの先進美容成分をバランスよく配合。頭皮と髪をすこやかに保つためのアプローチを追求しました。

１．頭皮にうるおいを与える：3種のヒト間葉系幹細胞培養上清液（保湿成分）※

先端美容の知見を背景にしたスカルプケア成分。頭皮に豊かなうるおいを与え、すこやかな頭皮環境をサポートします。

※保湿成分：ヒトサイタイ間葉幹細胞順化培養液、ヒト羊膜由来幹細胞順化培養液、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス

２．髪にハリ・ツヤを与える：浸透型NMN誘導体（整肌成分）

注目を集める次世代の美容成分を配合。髪にうるおいを与え、ハリ感とつややかな印象へ整えます。

３．髪の印象を整える：アセチルチロシン（保湿成分）

白髪まわりに感じやすい年齢特有の変化にやさしくうるおいを与え、髪全体の表情が自然と整って見えるようにサポートします。

４．美容成分を角質層までいきわたらせる：2種のヒト間葉系幹細胞エクソソーム（保湿成分）※

ナノサイズのカプセルに閉じ込めた保湿成分が、髪全体にムラなくいきわたり、髪と頭皮にうるおいをプラス。しっとりとつややかに、仕上がりの印象を整えます。

※保湿成分：ヒトサイタイ間葉幹細胞エクソソーム、ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム





製品公式ページ：https://utage-system.com/p/62ybjvekoCBA

◆開発者 君和田真里（再生美容室(R)Rine 代表） の想い

5万人以上のお客様と向き合う中で、「もう歳だから」と髪の変化を諦めてしまう声を何度も耳にしてきました。

白髪やボリューム感など、年齢とともに気になりやすいお悩みを抱える方のために、私にできることは何か-その想いから再生美容の学びを深め、Re.Age NMNシリーズが誕生しました。

使用する成分の質や配合のバランスなど、一つひとつに妥協せず、丁寧に設計しています。

髪は、年齢を重ねても印象が変わり、美しさをまとっていける-私はそう信じています。

Re.Age NMNシリーズが、あなたの毎日に前向きな気持ちと自信をもたらす存在になれば嬉しく思います。

◆開発者プロフィール

君和田真里（きみわだ まり）

株式会社再生美容室リネジャパン 代表取締役

再生美容室(R)Rine 代表

再生美容師(R)RBAアカデミー 主宰

美容師歴23年、5万人以上の施術を担当。

自身の健康課題と向き合った経験から、「美容（外面）・健康（内面）・心（精神面）」をトータルで整える重要性に着目。「頭皮環境から髪を育む」という考えを軸に、美容と健康の知見を統合した独自のアプローチを展開しています。

2024年から、再生美容の専門家を育成する「再生美容師(R)RBAアカデミー」を開講。理美容師免許を持つプロフェッショナルに向けて、薄毛や白髪などの悩みに寄り添う実践的なノウハウを提供しています。卒業生は全国各地で再生美容師(R)として活躍中です。

公式Instagram：https://www.instagram.com/mari_kimiwada/

◆サロン紹介（再生美容室(R)Rine）

一人ひとりの髪と頭皮の悩みに寄り添い、専門的なカウンセリングと施術を提供しています。共に時を歩む美のパートナーとして美と健康をサポートします。

所在地：埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-123-2

公式サイト：https://rine-hair.com/

本件に関するお問い合わせ先：

株式会社再生美容室リネジャパン 広報担当

info@ateliermakii.com