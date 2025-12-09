エックスサーバー株式会社

エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林 尚希）は2025年12月、大分市に対して、「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）」を活用した寄付を実施しました。

本件は、被害の大きさや現地で今まさに支援が必要とされている状況を考慮し、可能な限り速やかに支援を届けるべく決定したものです。

■大分市を対象とした理由について

2025年11月に大分県大分市の佐賀関地域で発生した大規模火災は、市街地に広く影響が及ぶ深刻な災害となり、多くの住宅や地域の暮らしに大きな被害をもたらしました。現在も避難生活や復旧作業が続いており、地域の暮らしを立て直すための支援が引き続き求められています。

こうした状況を受けて、当社では必要とされる支援をできるだけ早く届けたいと考え、災害発生から翌月での寄付実施を決定しました。今回の寄付が、被災地域の再建と、皆さまが安心して暮らせる日常の回復に少しでも役立てば幸いです。

■寄付の概要

・寄付企業：エックスサーバー株式会社

・寄付金額：1,000万円

今後も当社は、社会の課題や地域の状況に常に目を向け、その時々に必要とされる支援活動を通じて、豊かな社会の実現に貢献してまいります。

エックスサーバー株式会社

■会社概要

名称 ： エックスサーバー株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 小林 尚希

設立 ： 2004年1月23日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業

URL ： https://www.xserver.co.jp/