【ANNA SUI】きらめく星モチーフアクセサリー

株式会社ヴァンドームヤマダ

甘いルックスとロックなハート。キュートとクール、ファンタジーとウィット。GOODガールとBADガール。

相反するテイストのミックスが魅力なANNA SUIのアクセサリーより、カットガラスの煌めきが美しい星モチーフのコレクションが登場。

希望や夢、美しさを意味する星モチーフと、ANNA SUIのアイコンである蝶モチーフを組み合わせたジュエリーライクなデザイン。

雫型のキュービックジルコニアの輝きがスタイリングに華やぎを添えます。

ブランドを象徴するブラック×パープルと、凛としたシルバー×淡い水色の2色展開。

ご自身へのご褒美にも、大切な方へのギフトにも最適なアイテムです。

ネックレス (左)\14,300 (右)\27,500／イヤリング \15,400／リング 各\13,200 ※すべて税込価格イヤリング \15,400ネックレス \14,300リング \13,200ネックレス \27,500

■発売日：2025年12月5日頃より発売中

■取扱い：東武百貨店池袋店、ほか全国百貨店ANNA SUIアクセサリー売場(https://vendome.jp/aoyama/stores?bslg=anna-sui)、ANNA SUI公式オンラインストア(https://annasui.co.jp/collections/accessory)など