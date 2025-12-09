複業の社会実装を推進するAnother works、長崎県立中五島高等学校にて未来の可能性を切り拓く出前授業を実施

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works（本社：東京都港区、代表取締役：大林 尚朝）は2025年11月27日、長崎県立中五島高等学校（所在地：長崎県南松浦郡、校長：川原智司）にて、「複業」をテーマにした出前授業を実施しました。講師には社長室の黒田瑛子が登壇し、高校生に向けてこれからの働き方やキャリアの考え方について講義を行いました。

■出前授業の背景

少子高齢化、終身雇用制度の崩壊、モデル就業規則の改訂など、働く環境はこれまでにないスピードで変化しています。時代変化に伴い、キャリアを一つの会社や一つの肩書きだけでなく、複数の役割を持ちながらより社会に価値を提供していく人が増えています。そうした背景の中で注目されているのが「複業」です。「複業」は、個の可能性を最大化する手段として、すでに社会の重要なインフラとなりつつあります。

Another worksでは、2019年5月の創業以来、本業だけでなく複数の居場所を持ち、金銭報酬やスキルアップ、キャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる「複業」が社会に欠かせない働き方であると確信し、日本全国へ推進してまいりました。主力サービスである複業したい個人と企業や自治体を繋ぐマッチングプラットフォーム「複業クラウド」は提供開始から7年で累計登録タレント数10万人、累計導入企業数は2,500社、累計自治体数250を突破しています。 ※数値は2025年11月末時点

こうした時代変化の中で、未来を担う若者がキャリアを考える際に必要なのは、自ら選び、自らキャリアを創るための選択肢の存在を早い段階から知ることだと私たちは考えています。中学生・高校生のうちに「”複業”のような働き方の多様な選択肢があるんだ」と気づくことで、将来の挑戦の幅は大きく広がります。

そこでAnother worksは、全国の学校で「働くことの楽しさ」「選択肢の広さ」「複業がもたらす可能性」を伝える出前授業を行っています。これは単なるキャリア教育ではなく、当社が掲げるビジョン「挑戦するすべての人の機会を最大化する」を、教育の現場で具体的に実現する取り組みです。

Another worksはこれからも、未来を創る学生たちが自分らしいキャリアを描き、多様な働き方が当たり前となる社会の実現に向けて、挑戦を後押ししてまいります。

■出前授業の内容

当日は、高校生が主体的にキャリアを描くために必要なテーマを中心に、ワークや事例紹介を交えながら授業を行いました。

1. 多様な働き方の選択肢と“複業”

・終身雇用の崩壊とこれからの働き方の変化

・複業が広がる社会背景と実践例

・仕事を選ぶときに大切な軸とは何か

・スキルアップ・地域貢献・自己実現など目的別の複業事例紹介

2. 叶えたいキャリアを実現するワークショップ

・自分が本当に叶えたい夢や理想の姿を見つめるための問い

・その夢を実現するために必要な準備や経験とは何か

・将来の選択肢を広げるために、高校生の今からできること

■講師プロフィール

株式会社Another works社長室

大学在学中に当時創業1期目の株式会社Another worksに1人目バックオフィスとして参画。年間最優秀賞を受賞後、同社に新卒入社。2.7万名登録のYouTubeチャンネル『大林尚朝│経営者の脳内回路』プロデューサー。中高生向けキャリア講師として20校以上で講演。日経xwomanアンバサダーも務める。

■長崎県立中五島高等学校

学校名：長崎県立中五島高等学校

住所：〒853-2303 南松浦郡新上五島町宿ノ浦郷162-1

電話：0959-44-0265

URL：https://www2.news.ed.jp/section/nakagoto-h/

■株式会社Another works

"複業"で働き方の最前線をつくるITベンチャー企業です。主力事業である複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を通じて、副収入を目的とした副業だけでなく、スキルアップやキャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる"複業"を社会の当たり前にすることを目指しています。

VISION「挑戦するすべての人の機会を最大化する」べく、誰もが挑戦したいその瞬間に、大きく環境を変えることなく"複業"で挑戦できる文化とインフラを創造します。

社名：株式会社Another works

代表取締役：大林 尚朝

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP：https://anotherworks.co.jp/

