「ウインターイルミネーションこもの」点灯式を開催

菰野町

三重県菰野町では、菰野町商工会青年部主催の冬の風物詩「ウインターイルミネーションこもの」の点灯式が、令和7年11月30日（日）に菰野町役場東側で開催されました。

会場となった国道306号線沿いの街路樹は、幻想的なブルーの光に包まれ、冬の始まりを告げる美しい夜景が広がりました。

点灯式当日は、イルミネーションのカウントダウン点灯にあわせて、

バイクパフォーマンス「トライアルショー」、子ども達による「ダンスショー」、菰野中学校吹奏楽部による演奏など多彩なプログラムが披露され、会場は多くの来場者でにぎわいを見せました。

また、お子さまには光るおもちゃのプレゼントも用意され、家族連れを中心に笑顔あふれるひとときとなりました。

イルミネーションは、令和8年2月23日まで菰野町の冬の夜を照らします。

■ ウインターイルミネーションこもの 開催概要

開催期間：令和7年11月30日（日）～令和8年2月23日（月・祝）

点灯時間：17:00～22:00

開催場所：菰野町役場 東側（国道306号線沿い 街路樹）

役場前の夜道が、やさしく幻想的なブルーの光で彩られ、冬の夜を温かく照らします。

冬の夜を美しく彩る「ウインターイルミネーションこもの」。

幻想的なブルーの光に包まれる、心あたたまる冬の菰野町をぜひお楽しみください。

詳しくはこちら(https://www.kanko-komono.com/news/3803/)