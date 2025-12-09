Android 16 搭載 | 10.1インチ大画面 & フルアクセサリーセット版 - DOOGEE「U10セット版」学習・エンタメタブレット 12900円発売開始！

深圳市道格创想电子商务有限公司

DOOGEEは、最新OS Android 16 を搭載し、オンライン学習や動画視聴に最適化された 10.1インチ タブレット「U10」の フルセット を発表しました。本セットは、Bluetoothキーボード＆マウス、保護ケース、強化ガラスフィルム、充電器 をすべて同梱。Android 16 の先進的な機能と、大画面、充実のアクセサリが一体となった、学生やファミリーに最適な「開けてすぐ使える」オールインワンパッケージです。

主な仕様と特徴

DOOGEE U10イメージ図

■OS & 基本性能: Android 16 | Rockchip RK3562 クアッドコアプロセッサ | Mali-G52 GPU | 4GB RAM + 128GB ストレージ | Wi-Fi 6 対応

■ディスプレイ: 10.1インチ IPS 大画面 | HD+ 解像度 (1280x800) | TUV ブルーライト認証 | 目に優しい表示

■カメラ: 前面 5MP (ビデオ通話用) | 後面 8MP (書類撮影・スナップショット用) + LEDフラッシュ

■バッテリー & 充電: 5060mAh 大容量バッテリー | 5V/2A 充電 対応 | 付属充電器付き

■フルセット内容: U10 タブレット本体 + Bluetoothキーボード＆マウス + 保護ケース + 強化ガラスフィルム (画面保護用) + Type-Cケーブル + 充電器 + 取説

■その他機能: 3.5mm イヤホンジャック | Bluetooth 5.0 | GMS (Google Mobile Services) 完全対応 | DRM L1 認証

先進的な Android 16 で、スマートで安全な学習環境を実現

本機の最大の特長は、Google が提供する最新のモバイルオペレーティングシステム「Android 16」を搭載している点です。Android 16 は、より直感的なユーザーインターフェース、強化されたプライバシー保護 と セキュリティ機能 を提供し、お子様の利用もより安心です。

GMS (Google Mobile Services) 完全対応により、Google Play ストア から教育アプリ、動画配信サービス、学習ツールなど、豊富なアプリケーションを簡単にインストール可能。Android 16 の標準機能である「Kids Space」 (子どもスペース) や ペアレンタルコントロール を活用すれば、お子様に適したコンテンツだけを安全に楽しませることができます。

10.1インチ HD+大画面で、学びと娯楽に没入

10.1インチ の 大型IPSディスプレイ は、78% の高屏占比を実現。オンライン授業の資料や電子書籍、動画コンテンツを広く快適に表示します。目保護モード アイプロテクションモード を備え、長時間の使用でも目への負担を軽減。学習や読書、Netflix や YouTube での動画鑑賞に最適なビジュアル体験を提供します。

Bluetoothキーボード付きフルセットで、学習から軽作業までサポート

この 特別セット の真価は、その 充実した付属品 にあります。

１、Bluetoothキーボード＆マウス: レポート作成、メールの送受信、ウェブ検索などを、ノートPCのように効率的に行えます。タブレットスタンドとしても機能するケースに収納できる、便利なデザインです。

２、保護ケース & 強化ガラスフィルム: 日常生活での衝撃や落下、画面のキズから大切なタブレットをしっかりガード。購入直後から保護性能を発揮します。

３、充電器セット: 専用の充電器とType-Cケーブルが付属しているため、別途購入の必要はありません。

DOOGEE U10セット版 は、Android 16 による最新体験、疲れにくい大画面、そして必要なアクセサリがすべて揃った、理想的なファーストタブレット です。

お子様のオンライン学習・知育ツール として

家族での動画視聴・エンタメ端末 として

シニアの方のインターネット・ビデオ通話端末 として

サブ機としての軽いメモやウェブ閲覧 に

上記のような様々なニーズに、手頃な価格 でお応えします。高性能を追求するのではなく、必要な機能を過不足なく、長期にわたって快適に使える 信頼性に焦点を当てた製品です。

今すぐアマゾンでチェックしよう！

DOOGEE U10セット版商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZBNS5Z3

原価：27900円

新品限定価格：12950円