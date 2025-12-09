にじさんじから「にじさんじカードサプライ vol.3」グッズが登場！2025年12月11日(木)18時から販売開始！
ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじさんじカードサプライ vol.3」を2025年12月11日(木)18時から販売開始いたします。
2025年12月11日(木)18時から「にじさんじカードサプライ vol.3」の販売を開始！
大人気シリーズ、にじさんじライバーの誕生日グッズ＆ボイスのビジュアルを使用したカードサプライグッズの第3弾が新登場！今回のメンバーは、える、来栖夏芽、椎名唯華、周央サンゴ、ニュイ・ソシエール、樋口楓、先斗寧、山神カルタの8名！
グッズラインナップは、カードスリーブ、デッキケース、大判ラバーマットの全3種類。
「にじさんじカードサプライ vol.3」は、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2025年12月11日(木)18時から販売を開始いたします。
「にじさんじ カードサプライVol.3グッズ紹介
■カードスリーブ
・価格：各1,400円(税込)
・種類：全8種(各種64枚入り)
・サイズ(約)：W67mm×H92mm
・素材：ポリプロピレン
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■デッキケース
・価格：各3,500円(税込)
・種類：全8種
・サイズ(約)：W80mm×H105mm×D87mm
・素材：合皮(PVC)、ポリエステル
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■大判ラバーマット
・価格：各3,200円(税込)
・種類：全8種
・サイズ(約)：W600mm×H300mm
・素材：ポリエステル、ラバー
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
販売概要
・販売開始日時：2025年12月11日(木)18時～
・発送予定：2025年12月中旬以降
・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア
・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_790
※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。
※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。
※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。
「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。
※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。
※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。
また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。
・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app
・Xハッシュタグ：#にじさんじカードサプライ
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp
にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸