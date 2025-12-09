41年のキャリアを持つプロから学ぶ！UnityもUnrealEngineもここから始まった!! 1/23（金）「C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎 Vol.6 3DデータをUnityで動かす」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年1月23日（金）、ゲームプログラミングの基礎を学びたい方を対象とした無料のオンラインセミナー「UnityもUnrealEngineもここから始まった！！ C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎 Vol.6 ゲームエンジンへの架け橋 ～3DデータをUnityで動かす～」を開催します。また、1月5日（月）～20日（火）にかけて、今年2～10月に開催した同シリーズのセミナー「C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎 Vol.1～5」のアーカイブ録画配信も行います。





UnityもUnrealEngineもここから始まった！！C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎Vol.6 ゲームエンジンへの架け橋 ～3DデータをUnityで動かす～【アーカイブ録画配信】C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎【アーカイブ録画配信】Vol.2 ～平行移動・回転移動・拡大縮小の基礎～【アーカイブ録画配信】Vol.3 ～2DにZ軸を追加して3D表現を実現する～【アーカイブ録画配信】Vol.4～ワイヤーフレームからポリゴンへ：面で描く3D表現の第一歩～【アーカイブ録画配信】Vol.5～CPUからGPUへ！比較で学ぶ3D描画のしくみ～

■詳細・お申し込みはこちらから▼UnityもUnrealEngineもここから始まった！！C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎Vol.6 ゲームエンジンへの架け橋 ～3DデータをUnityで動かす～https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169679/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169679/?rls)締切：2026年1月23日（金）21：00▼【アーカイブ録画配信】Vol.1～Vol.5https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169527/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169527/?rls)締切：各回セミナー終了時刻まで本セミナーシリーズでは、UnityやUnrealEngineといった3Dゲームエンジンを使わずに、C言語だけで3D表現の仕組みを学ぶことを目的としています。講師を務めるのは、41年間ゲームプログラミングに携わってきた橋下友茂氏。これまでの回では、線や図形の描画から、カメラの動き、VRの原理、3D空間での移動・回転・拡大縮小、そしてポリゴンによる立体表現まで、CPUによる自作処理を学んできました。6回目となる今回は、シリーズの集大成として、Vol.5で制作した3Dデータをファイル化し、Unityなどのゲームエンジンで読み込んで表示する方法を解説します。また、本セミナーの開催に伴い、「C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎 Vol.1～5」のアーカイブ録画配信も行います。ご興味をお持ちの方はあわせてご参加ください。<アーカイブ録画配信の内容>■1/5（月）14：00～16：00「C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎」何もないところから1ドットを描くところから始め、VRの基礎までを体験していただきます。UnityやUnrealEngineの機能3Dライブラリを使用せず、C言語でプログラムを作成し、線を描き、図形を描き、3D図形を描く過程を通じて、カメラの機能やVRの原理までを学びます。■1/5（月）17：00～19：00「Vol.2 ～平行移動・回転移動・拡大縮小の基礎～」平行移動、回転移動、拡大縮小の基礎について学びます。■1/15（木）11：00～13：00「Vol.3 ～2DにZ軸を追加して3D表現を実現する～」2Dを少しずつ改造しながら3Dへの変遷をデモンストレーションを通じて体験型で学びます。これにより、2Dの知識がどのように3Dに応用できるかを具体的に理解することができます。■1/19（月）11：00～13：00「Vol.4～ワイヤーフレームからポリゴンへ：面で描く3D表現の第一歩～」線（ワイヤーフレーム）で描いていたオブジェクトを「面（ポリゴン）」で表現します。■1/20（火）18：00～20：00「Vol.5～CPUからGPUへ！比較で学ぶ3D描画のしくみ～」DXライブラリの描画関数を使ってGPUによる描画処理を体験し、これまでのCPUによる自作処理と比較しながら学びます。※アーカイブ録画配信は、ご質問には対応していません。■本セミナーは以下のような方を対象としています。・プログラミングの基礎から学びたい、ゲームプログラミングに興味がある方・C言語を使って3Dプログラミングについて学びたい方・UnityやUnrealEngineの基礎を深く理解したい方・ゲーム開発のプロセスに興味がある方■本セミナーはハンズオン形式で学びます。必要な環境については、お申し込み後に送られてくるご案内メールを確認ください。環境を整えてからご参加をお願いします。

■日時

◆Vol.6 ゲームエンジンへの架け橋 ～3DデータをUnityで動かす～

2026年1月23日（金）19：00～21：00



◆【アーカイブ録画配信】C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎

2026年1月5日（月）14：00～16：00



◆【アーカイブ録画配信】Vol.2 ～平行移動・回転移動・拡大縮小の基礎～

2026年1月5日（月）17：00～19：00



◆【アーカイブ録画配信】Vol.3 ～2DにZ軸を追加して3D表現を実現する～

2026年1月15日（木）11：00～13：00



◆【アーカイブ録画配信】Vol.4～ワイヤーフレームからポリゴンへ：面で描く3D表現の第一歩～

2026年1月19日（月）11：00～13：00



◆【アーカイブ録画配信】Vol.5～CPUからGPUへ！比較で学ぶ3D描画のしくみ～

2026年1月20日（火）18：00～20：00



■場所

オンライン開催



■参加対象者

・プログラミングの基礎から学びたい方

・C言語を使って3Dプログラミングを学びたい方

・これらのエンジンを使う前に、基本的な原理を理解したい方

・ゲーム業界のベテランから直接学びたい方



■登壇者

橋下友茂（はしした・ともしげ）氏

1982年開催の第１回エニックスのゲームプログラムコンテストでの入賞を機に1983年よりゲーム業界へ転身し41年、現在も現役で活動中。その間、任天堂へ「バレーボール」（ファミコンディスクシステム）を自作の開発機により開発し、持ち込み採用されて以来、15年間専属契約でさまざまな任天堂作品制作に携わる。ゲーム作りの信条は「新しいものへの挑戦」とし、任天堂では初となる6人制バレーボールゲーム、アドベンチャーゲーム『新鬼ヶ島』シリーズなどを制作。バップ社発売の『スーパーリアルベースボール’88』では、初めて12球団の許諾を受けて選手全員実名で登場する野球ゲームを制作した。その後も様々な環境でゲーム制作に携わる。2000年より教育関連にも携わり、専門学校、大学、高校と様々な環境でプログラミング講義を行う。今後も、後進にゲーム作りの面白さを伝えて行くとともに、自身の最高傑作をめざして制作活動を続ける。今後も後進にゲーム作りの面白さを伝えるとともに、自身の最高傑作を目指して制作活動を続けていく。



■参加費

無料



■定員

各回60名



■詳細・お申し込みはこちらから

▼UnityもUnrealEngineもここから始まった！！C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎Vol.6 ゲームエンジンへの架け橋 ～3DデータをUnityで動かす～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169679/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169679/?rls)

締切：2026年1月23日（金）21：00



▼【アーカイブ録画配信】Vol.1～Vol.5

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169527/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169527/?rls)

締切：各回セミナー終了時刻まで





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



