境町役場《茨城県境町》総額4,000万円！物価高騰対策として農業者・商工業者向けに25％プレミアム付き電子クーポンを発行

茨城県境町（町長：橋本正裕）では、町独自の物価高騰対策第７弾として、農業者・商工業者向けに25％プレミアム付き電子クーポンを発行します。

境町プレミアム付き電子クーポン「さかエール!!︎Pay」発行事業

発行総額：4,000万円

対象者：次の1.2.のいずれかに該当する方

- 農業経営者・町内在住であること・年間50万円以上の販売農家であること・農業による申告をしていること（令和6年分）- 商工業者・境町商工会の会員で事業主であること

発行形態：電子チケット

プレミアム率：25%

券面額：100,000円、200,000円

利用単位：1円単位で使用可能

購入限度額：農業経営者・商工業者1事業所200,000円まで

購入期限：令和8年2月28日（土）まで

使用期間：クーポン発行後 から 令和8年3月15日（日）まで

「さかエール!!Pay」について

「さかエール!!Pay」は、Gigi株式会社（本社:東京都、代表取締役:今井了介）が運営するGOCHIプラットフォームによりサービスを提供しています。

境町は、2020年5月より、Gigi株式会社の「GOCHIプラットフォーム」を活用した「境町まちごとまるごと子ども食堂」の取り組みを行っています。