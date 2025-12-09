「ROBOPROファンド」純資産総額2,000億円を突破

SBI岡三アセットマネジメント株式会社

SBI岡三アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：塩川克史、以下「SBI岡三アセットマネジメント」）が2023年12月28日に設定した「ROBOPROファンド」の純資産総額が2025年12月9日付で2,000億円を突破したことをお知らせいたします。

2023年12月の設定から約2年での到達であり、2025年8月の1,000億円突破からは約3ヵ月半で2,000億円台に達しており、AIの将来予測を活用し良好なパフォーマンス実績を示している当ファンドへの関心が高まっているとみられます。

■設定来の基準価額の推移 （2023年12月28日～2025年12月9日、日次）

※基準価額は1万口当たり、年率1.562％（税抜1.42％）の信託報酬控除後です。※グラフは過去の実績であり､将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

■ AIを活用し市場環境に応じて８つのグローバル資産に機動的に資産配分

ROBOPROファンドは、AIが先行性の高いマーケットデータのみを解析し、8つの投資対象資産の約1ヵ月後のリターンを予測し、金融工学理論に基づくアルゴリズムに従い、人の判断を介さずに資産配分を決定する点に特徴があります。原則として月に一度、資産配分の見直し（リバランス）を行い、相場急変時にはAIのシグナルに従い臨時リバランスも行います。市場環境の変化に対応して機動的にリバランスを実施することで、好パフォーマンスの獲得を目指します。

■ 直近の相場急落局面の事例（基準価額の下落を抑制しながらリバウンド局面ではリターンも追求）

※期間：2024年12月30日～2025年6月30日、日次 ※2024年12月30日を100として指数化 ※ROBOPROファンド：分配金再投資基準価額ベース ※世界株式指数：MSCI ACWI Index（配当込み、円換算）※市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ※グラフは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※MSCI指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 （出所）Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成

「トランプ関税ショック」と呼ばれた2025年4月の株式市場の大幅下落局面では、臨時リバランスも行いながら、株式資産の組み入れ比率を大幅に引き上げたことが奏功し、基準価額は世界株式指数に比べていち早く下落前の水準を回復しました。AI予測を活用した機動的なリバランスが有効性を発揮した一例です。

■ 高い運用効率

2025年12月9日時点における基準価額は14,798円（分配金支払後）、設定来トータルリターンは約＋54％となっています。（設定来累計の分配金：500円）

また、リスクを抑制しながらリターンを積み上げており、投資効率の面でも良好な推移となっています。

■ 販売会社様からの評価

販売会社様に実施したアンケートでは、お客さまがROBOPROファンドをご購入された理由として、「過去のパフォーマンス実績が良好」である点が多く挙げられました。

次いで、「毎月のリバランスでダイナミックにアロケーション（資産配分）を変更する点」が多く挙げられており、臨時リバランスを含め機動的なリバランスが行われることで、「投資タイミングを気にしなくて良い点」が評価されている模様です。

また、「AI運用という新しさ」なども挙げられており、AI予測を活用し運用プロセスに人の判断が介在しないという新規性も、訴求ポイントとなっていることが窺えます。

期間：2025年11月19日 対象：セミナー参加販売会社関係者 回答数：52 実施：SBI岡三アセットマネジメント（出所）セミナーアンケートを基にSBI岡三アセットマネジメント作成

■ 運用担当者コメント

お陰様でROBOPROファンドは設定から約2年で純資産総額が2,000億円の大台を突破することとなりました。これは、AI予測を活用した機動的なリバランスに特徴を持つ当ファンドの商品性と良好なパフォーマンス実績が、幅広い投資家の皆さまにご支持頂いた結果と受け止めております。今後も、投資家の皆さまの資産形成に貢献できるよう努めてまいりますので、引き続き当ファンドをご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

ソリューション運用部長 辻 将之

