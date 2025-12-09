NOT A HOTEL DAO、コインチェックと「NOT A HOTEL COIN（NAC）」の新規取扱い開始に向けた検討を開始

NOT A HOTEL株式会社

NOT A HOTEL DAO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：渡邉 亮、以下、当社）は、コインチェック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：蓮尾 聡、以下、コインチェック）と、クリプト領域の取り組みで連携を進めることを決定いたしましたので、お知らせいたします。

本連携により、当社が発行する暗号資産「NOT A HOTEL COIN（ティッカーシンボル：NAC、以下 NAC）」の暗号資産取引サービス「Coincheck」における新規取扱い（IEOとは異なり追加発行を伴うものではありません。詳細は※1参照）の検討を開始するほか、暗号資産とリアルワールドアセット（現実資産）を結びつけた新たな価値提供を目指してまいります。

■連携の目的

日本国内有数の顧客基盤を有するコインチェックとの連携により、NACの流動性を高めるとともに、積立購入サービスなど、新しいNACの購入体験を通じたNACエコシステムの拡張を目指します。



本連携を通じて、NOT A HOTELを「みんなで保有、みんなで利用」という当社のサービス・コミュニティのコンセプトを一層浸透させ、より多くの方にNOT A HOTELの体験を届けることができると確信しています。

■今後の展開

当社とコインチェックは、今後「Coincheck」におけるNACの新規取扱いの検討を進めます（※1）。 あわせて、以下の体験をコインチェックユーザーが得られる仕組みの検討を進めてまいります。

- 毎月定額で自動的にNACを積み立て、無理なく宿泊権獲得を目指せる新しい購入体験- NACを「預けるだけ」でNOT A HOTELの宿泊権（またはNAC）がもらえる体験- NACを「持っている」または「支払う」ことで、全国どこかのNOT A HOTELの宿泊権を獲得する体験- NOT A HOTELでの滞在時の食事などオプション、物件管理費、コミュニティイベントなど、幅広いシーンでNACで支払いができる体験

注釈

※1 本件は、既発行のNACをコインチェックの運営する「Coincheck」で取扱い対象とする可能性について協議・検討を開始するものであり、Coincheck IEOにおけるIEOの検討とは異なります。また、コインチェックにおける検討および審査の結果、もしくは両社の判断により、取扱いに至らない場合があります。

■NOT A HOTEL DAO株式会社について

NOT A HOTEL DAO株式会社は、NOT A HOTEL株式会社の完全子会社として、「すべての人にNOT A HOTELを」というミッションにWeb3技術を通じて取り組んでいます。独自の暗号資産「NOT A HOTEL COIN（NAC）」を発行し、「NOT A HOTELを、みんなで保有し、みんなで利用する」という新しい体験を提供します。

NOT A HOTEL DAOは今後も、「みんなで保有し、みんなで利用する」というコンセプトのもと、現実資産（RWA）とWeb3を融合させた新しいライフスタイルを提案してまいります。

公式サイト：https://dao.notahotel.com/

■NOT A HOTEL株式会社について

NOT A HOTEL は、「世界中にあなたの家を」をコンセプトに、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoT などのテクノロジーによる快適性を両立した、ハイエンドな別荘を提供しています。また、自分が購入したハウスだけでなく、全てのNOT A HOTEL を相互に利用できるネットワーク性が特徴です。自宅や別荘のように資産として保有でき、相互利用可能な物件を毎年10泊単位からシェア購入できます。

公式サイト：https://notahotel.com/





■コインチェック株式会社について

コインチェックは、「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに掲げ、アプリダウンロード数6年連続国内No.1の暗号資産取引サービス「Coincheck」等を運営しています。東証プライム市場上場マネックスグループ等のグループ企業として、透明性・信頼性・安全性を重視したサービスを提供し、Web3時代の新しい金融インフラの構築を目指しています。

公式サイト：https://corporate.coincheck.com/





