フランス発ライフスタイルブランド「LOLA JAMES HARPER」12月12日(金)よりTRUNK(HOTEL)にてPOPUP開催（6日間）

株式会社NKT（所在地：東京都港区／代表取締役：川口 高輝）は、2025年12月12日(金)～12月17日(水)の期間、フランス発のライフスタイルブランド「LOLA JAMES HARPER(ローラ ジェームス ハーパー)」のPOPUPを、渋谷区・神宮前のTRUNK(HOTEL) CAT STREET にて開催いたします。

今回のPOP-UPでは、フランスで人気の定番アイテムに加え、SEVENTEEN ジョシュア・ホンとのコラボレーションフレグランス〈#17 TOGETHERNESS〉オードトワレを含む3アイテムをご紹介。

さらに、ジョシュアが長年愛用する〈#9 THE COMICS STORE OF GEORGE〉のキャンドルとルームスプレーもお試しいただけます。

ブランドの物語と香りが交差する6日間。

LOLA JAMES HARPERが紡ぐのは、日々に寄り添う小さな物語。

“Life is a song that we play together.”

【LOLA JAMES HARPER TOKYO POP-UP STORE 概要】

期間｜2025年12月12日(金) ～ 12月17日(水)

時間｜11:00～20:00（最終入場19:30）

*12/13・12/15 8:30 OPEN / 12/17 18:30 CLOSE（最終入場18:00）

会場｜TRUNK(HOTEL) CAT STREET 内 ROOM101

住所｜東京都渋谷区神宮前5-31

決済｜SQUARE（クレカ・電子マネー・QR決済 対応）

TOKYO POP-UP STORE NOVELTY

1.JOSHUA HONG 歌詞カード + SPECIAL TIMEご招待

ジョシュア限定3点セット（トワレ・キャンドル・スプレー）をご購入の方に、JOSHUA HONG歌詞カード（1種）を先着でプレゼント。

さらに、ジョシュアとのコラボレーションを記念しSPECIAL TIMEへご招待いたします。

TRUNK(HOTEL) CAT STREET TERRACE SUITEで、ジョシュアとラミの友情から誕生した音楽と香りが織りなす特別な時間をお過ごしいただけます。

■ SPECIAL TIME

12/12(金) 16:30～最終入場20:00

12/13(土) 9:00～最終入場10:00

12/14(日) 16:30～最終入場20:00

12/15(月) 9:00～最終入場11:00

※12日・14日はドリンクとフィンガーフードをご用意しております(数に限りがございますのでご了承ください)。

【注意点】

※SPECIAL TIMEへのご参加ご希望の方は、お時間ご確認の上ご来場をお願いいたします。

※対象アイテムをご購入の方は、スタッフがスイートルームまでご案内いたします。

※TERRACE SUITE / SPECIAL TIME内での撮影はご遠慮ください。

2.〈TOGETHERNESS〉JOSHUA HONG トワレ ラベルデザインシール

NKT公式Instagram（@nktshop_official）をフォロー＆イベントの様子をStories投稿いただいた方へ先着でプレゼント。

※ノベルティはなくなり次第終了となります

※ノベルティの返品・交換は対応いたしません。

※イベント・ノベルティ内容は予告なく変更となる可能性がございます。

＜特典購入対象商品＞

# 22 THE JOSHUA HONG HAN RIVER WALK - ROOM SPRAY (左)

Notes: 抹茶/ ウッド/ ムスク

価格：\12,100（税込）/ 50ml

# 22 THE JOSHUA HONG HAN RIVER WALK - CANDLE (中)

Notes:抹茶 / ウッド / ムスク

価格：\12,100（税込）/ 190g

#17 THE JOSHUA HONG TOGETHERNESS - EAU DE TOILETTE (右)

Notes: 緑茶 / シナモン / カルダモン/ ベルガモット / ジャスミン

価格：23,100(税込) / 50ml

*ブロマイドとメッセージカードは同梱されていません

ご入場方法

会場には「事前予約レーン」と「当日入場レーン」をご用意しております。

1.事前予約 優先入場券（ファストパス）

優先入場チケットをお持ちの方は、事前予約レーンで優先的にご入場いただけます（時間指定なし）。

販売期間：12/9(金)～12/17(水)

価格：\800（税込）

購入URL：https://square.link/u/YG8EJu7v

優先入場券購入サイト QRコード

2.当日入場

予約なしで、どなたでもご来場いただけます。

会場設置のQRコード読み取り後、会員登録（完了メールの提示）が必須です。

※当日お並びいただく可能性がございますのでご了承ください。

【LOLA JAMES HARPER 取扱店舗】

・KITH TOKYO

・KITH OSAKA

・The Conran Shop 東京店

・The Conran Shop 新宿店

・The Conran Shop 丸の内店

・The Conran Shop 福岡店

・スティーブン アラン フタコタマガワ

・スティーブン アラン ヨコハマ

・1LDK青山店



※店舗によって取り扱いラインナップは異なります。

LOLA JAMES HARPER ( ローラ ジェームス ハーパー )

LOLA JAMES HARPER( ローラ ジェームス ハーパー ) は、デザイナーラミ・メックダチによるライフスタイルブランド。香り、写真、映像、音楽、旅、カルチャーを融合し、世界中の思い出や風景を香りとして表現しています。2013年にコレットでデビューを果たしたLOLA JAMES HARPERは、その上質なフレグランスや奥深い世界観が評価され、世界中のアーティストやクリエイターにも愛されています。





