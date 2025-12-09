コインチェックとNOT A HOTEL DAOが協業

コインチェック株式会社

アプリダウンロード数6年連続国内No.1（※1）の暗号資産取引サービス「Coincheck」を運営するコインチェック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：蓮尾 聡、以下、当社）は、NOT A HOTEL DAO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：渡邉 亮、以下 NOT A HOTEL DAO）が発行する暗号資産であるNOT A HOTEL COIN（ティッカーシンボル：NAC、以下 NAC）のCoincheckにおける新規取扱い（IEOではなく販売所・取引所での取扱いを検討予定です。詳細は※2をご参照ください）の検討およびRWA（Real World Assets）（※3）領域での連携を強化することをお知らせいたします。

当社は、NOT A HOTEL DAO株式会社の親会社であるNOT A HOTEL株式会社（以下、NOT A HOTEL）が発行した「MEMBERSHIP NFT」を2022年にCoincheck NFTにおいて販売した実績があり（※4）、このたび両社において連携の領域をさらに広げることについて合意いたしました。NOT A HOTEL DAOと当社は、協業・連携を強化し、web3/クリプト領域の技術やプロダクトを活用し暗号資産とリアルアセットを結びつけた新たな価値提供を目指してまいります。

NOT A HOTELは「世界中にあなたの家を」をコンセプトに単なるホテルでも別荘でもない、新しいライフスタイルを提案するサービスです。展開初期からweb3/クリプト領域での新しい価値創造を積極的に進めてきたフロントランナーであり、2020年の創業以来、全国に9拠点の開業を実現し、2025年11月末時点で累計契約高624億円・オーナー数1,115名の実績を重ねています。NOT A HOTELの新しい所有と利用体験を支える鍵として2024年12月には暗号資産NACが発行され、そのユニークなユーティリティ設計によりブランド体験がますますアップデートされています。

NACは現実世界の資産であるNOT A HOTELの利用権を得ることができるRWA（※3）型の暗号資産であり、NOT A HOTELの利用をより身近に、より多くの方に提供する仕組みをつくりだしています。

NOT A HOTEL DAOと当社は、今後、CoincheckにおけるNACの新規取扱いの検討を進めます（※2）。加えて、NACのレンディングサービス、NACによる管理費・付帯費支払い、NAC保有リワードなどNOT A HOTEL DAOがNACを軸に新たに生み出している数々の価値交換体験、積立購入サービスなど新しいNAC購入・保有方法、およびNOT A HOTEL DAOの今後の取り組みについて、NOT A HOTEL DAOとCoincheckおよび事業会社のweb3ビジネスを支援するCoincheck Partnersが協働し検討を進めてまいります。検討の内容および結果については、決定次第お知らせいたします。

※1 対象：国内の暗号資産取引アプリ 期間：2019年1月～2024年12月 データ協力：AppTweak

※2 本件は既発行のNACをCoincheck販売所および取引所において取扱い暗号資産とする可能性について協議・検討を開始するものであり、Coincheck IEOにおけるIEOの検討とは異なります。また、当社における審査の結果、もしくは両社の判断により、取扱いに至らない場合があります。

※3 RWA（Real World Asset）型暗号資産とは、不動産・債券・商品などの現実資産をトークン化し、ブロックチェーン上で小口化・売買・管理できるようにした暗号資産を指します。NACには保有・レンディングすることで当該不動産の宿泊権を得られるユーティリティが設定されています。

※4 2022年11月29日付プレスリリース「コインチェック、NOT A HOTELとNFT分野における協業を開始～ Coincheck NFT（β版）にて、新商品「MEMBERSHIP Y」を含む NOT A HOTEL発行NFT全種類の第二期販売の先行取扱いが決定～(https://corporate.coincheck.com/press/mUZ0pMyD)」

2022年12月2日付お知らせ「【Coincheck NFT（β版）】 NOT A HOTEL NFTの第二期販売の先行取扱い開始！ 新商品のMEMBERSHIP Yを含む全ラインナップを12月7日より販売(https://corporate.coincheck.com/news/TmnaF1Ar) 」

NACについて

NOT A HOTEL株式会社の100%子会社である、NOT A HOTEL DAO株式会社が発行する、ERC-20（イーサリアム）で発行される暗号資産です。NACは、NOT A HOTELの宿泊権の獲得や、管理費・付帯サービスのお支払いなどにご利用いただけます。

NOT A HOTELについて

NOT A HOTEL は、「世界中にあなたの家を」をコンセプトに、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoT などのテクノロジーによる快適性を両立した、ハイエンドな別荘を提供しています。また、自分が購入したハウスだけでなく、全てのNOT A HOTEL を相互に利用できるネットワーク性が特徴です。自宅や別荘のように資産として保有でき、相互利用可能な物件を毎年10泊単位からシェア購入できます。

公式サイト：https://www.notahotel.com/

NOT A HOTEL DAOについて

NOT A HOTEL DAOは、NOT A HOTEL株式会社の完全子会社として、「すべての人にNOT A HOTELを」というミッションにWeb3技術を通じて取り組んでいます。独自の暗号資産「NOT A HOTEL COIN（NAC）」を発行し、「NOT A HOTELを、みんなで保有し、みんなで利用」するという新しい体験を提供します。

NOT A HOTEL DAOは今後も、「みんなで保有し、みんなで利用する」というコンセプトのもと、現実資産（RWA）とWeb3を融合させた新しいライフスタイルを提案してまいります。

公式サイト：https://dao.notahotel.com/

Coincheck Partnersについて

アプリDL数国内No.１であるCoincheckの顧客基盤を活かし、トークン・NFT販売からUX向上までweb3ビジネスを幅広く支援する法人向けサービスです。「Coincheck IEO」「Coincheck INO」「Coincheck OnRamp」などを提供しており、web3/クリプトを自社のビジネスに活用したい事業会社やコミュニティを支援しています。

Coincheck Partners ウェブサイト：https://corporate.coincheck.com/partners

コインチェックについて

コインチェックは「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに掲げ、アプリダウンロード数6年連続国内No.1*の個人向け暗号資産取引サービス「Coincheck」、法人や機関投資家の暗号資産取引・保管を支援する「Coincheck Prime」、事業法人向けにクリプト関連ビジネスを支援する「Coincheck Partners」を展開しています。東証プライム市場上場マネックスグループ株式会社、米NASDAQ上場Coincheck Group N.V.のグループ企業として透明性・信頼性・安全性のもとで、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産やブロックチェーン技術が生み出す「新しい価値交換」を提供しています。

商号：コインチェック株式会社（英語表記：Coincheck, Inc.）

本社：〒150-6227 東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド27階

設立：2012年8月28日

代表取締役：蓮尾 聡

暗号資産交換業登録：関東財務局長 第00014号

コインチェック株式会社コーポレートサイト：https://corporate.coincheck.com/