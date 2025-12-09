カレンダーを買うと、いいことがある！？ 365名様に開運・招福アイテムが当たるプレゼントキャンペーンを開催

新日本カレンダー株式会社

新日本カレンダー株式会社（本社：大阪市東成区）は、2026年版カレンダーをご購入いただいたお客様を対象に、抽選で365名様に縁起のいいプレゼントが当たる『カレンダーで開運・招福キャンペーン』を実施しています。

年間350種類以上のカレンダーを販売する総合カレンダーメーカーとして、「年末恒例のカレンダー選びを、もっと楽しい体験にしたい」という願いのもとに、『カレンダーで開運・招福キャンペーン』を企画しました。

■景品紹介：日本の“福”を集めた縁起物アイテム

カレンダーには、1年のはじめに使い始める“縁起物”という側面もあります。

そこで景品には、昔から福を招く象徴とされる日本の縁起物を集めました。「招き猫」「達磨（だるま）」「目出鯛（めでたい）」など、新しい一年の幸せを応援してくれる、見て楽しい・飾ってうれしいアイテムを揃えました。

＜開運・招福 景品ラインアップ＞

福を招く!「招き猫」賞

●大きな「招き猫」 …1名

●小さな「招き猫」 …1名

右手を挙げた招き猫は、金運や幸福を招くといわれます。招き猫の三大産地のひとつ、常滑焼の招き猫です。

願いが叶う!「達磨（だるま）」賞

●大きな「達磨」 …1名

●小さな「達磨」 …1名

「七転び八起き」の精神で目標達成を応援する、張り子の達磨です。

いいことたくさん!「目出鯛（めでたい）」賞

●大きな「目出鯛」 …1名

●小さな「目出鯛」 …1名

おめでたいことがたくさん起きることを願う、張り子の鯛です。

幸福な一年を!「干支飾り」賞

●段飾りの「干支飾り」 …1名

●宝船の「干支飾り」 …1名

家内安全、無病息災の願いを込めて、年神様をお迎えする干支の飾り物です。

金運上昇!「クオカード」賞

●「金運上昇クオカード（3000円分）」 …30名

全国の身近なお店で使える、3000円分のクオカードです。

福がいっぱい!「福あつめ」賞

●「福あつめ缶」 …327名

小さな缶に、福がいっぱい。おみくじや縁起の良い小物を集めました。

■キャンペーン概要

【応募方法】

以下のいずれかの方法でアンケートにご回答いただいた方が対象となります。

・2026年版カレンダーに付属のアンケートはがきでご回答

・パッケージに記載のQRコードからアンケートにご回答

【対象商品】

新日本カレンダーが販売する2026年版カレンダー（約350点）

※一部商品を除きます。

【応募期間】

2026年2月2日まで

【当選発表】

発送をもって代えさせていただきます。

■新日本カレンダーからのメッセージ

カレンダーは、暮らしの便利な道具であると同時に、1年の始まりに新しい気持ちをくれる“縁起物”でもあります。私たちは「笑顔あふれる365日のものがたり」を応援する企業として、2026年も皆様に“いいこと”がたくさん訪れるように取り組んで参ります。

会社概要

新日本カレンダー株式会社

新日本カレンダーでは350種類以上の2026年版のカレンダーを販売しています。

■本社： 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3丁目8-11

■代表者： 代表取締役社長 宮崎 安弘

■企業サイトURL： https://www.nkcalendar.co.jp/

■事業内容：1.カレンダー、団扇、扇子および紙製品の製造販売

2.有料⽼人ホームの経営

▼このプレスリリースに関するお問い合わせは

新日本カレンダー株式会社

プロモーション部

担当：朝倉晃裕

電話：06-6971-4480

メール：asakura@nkcalendar.co.jp