産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場規模、シェア分析、成長予測および主要メーカー（2025-2035）
KD Market Insights は、市場調査サーベイレポート『産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の将来動向と機会分析 - 2025 年から 2035 年』の発表を喜ばしく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うことを可能にします。本サーベイレポートにおいて、KD Market Insights の研究者は、一次および二次研究の分析手法を用いて市場競争を評価し、競合他社をベンチマークし、彼らの go-to-market（GTM）戦略を理解しています。
世界の産業用制御システムセキュリティ市場に関する 調査報告書によると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率7.1%を予測し、2035年末までに465億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は197億米ドルでした。
世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場は、重要インフラを標的とするサイバー脅威の増加、自動化の採用拡大、産業運用のデジタルトランスフォーメーションにより、2025 年から 2035 年にかけて急速に成長すると見込まれています。ICS セキュリティは、SCADA システム、PLC、DCS プラットフォーム、HMI、OT ネットワークなどの産業環境を、サイバー攻撃、運用妨害、データ侵害、安全上のリスクから保護します。産業分野で IT と OT の統合が進むにつれ、攻撃対象領域が拡大し、エネルギー、公共事業、製造、石油・ガス、輸送、重要インフラなどの業界でサイバーセキュリティの優先度が高まっています。
世界的な規制、企業のリスク管理フレームワーク、政府のサイバーセキュリティ施策は、ネットワーク監視、異常検知、エンドポイント保護、脅威インテリジェンス、暗号化、安全なリモートアクセスツールなどの高度な ICS セキュリティソリューションへの投資をさらに加速させています。
成長ドライバー
重要インフラへのサイバー攻撃の増加
ICS 環境は、サイバー犯罪者、国家支援型攻撃者、ランサムウェア集団の主要な標的となっています。エネルギーグリッド、石油パイプライン、製造工場に対する著名な攻撃によって認識が高まり、強固な ICS セキュリティフレームワークの需要が増しています。
IT・OT コンバージェンスの進展
データ分析、IoT デバイス、クラウドサービス、スマートセンサーが産業環境に統合されることで、接続性が拡大する一方で脆弱性も増加します。相互接続されたシステムを保護するために ICS セキュリティソリューションは不可欠です。
産業自動化の急速な拡大とインダストリー 4.0 の普及
自動化機械、ロボティクス、デジタルツインは安全な通信ネットワークに依存しています。インダストリー 4.0 技術を導入する企業は、運用の完全性を維持するために高度なサイバーセキュリティソリューションを必要とします。
政府規制およびコンプライアンス要件
NIST、IEC 62443、NERC CIP、EU NIS 指令などの規制基準は、産業運用における厳格なセキュリティ管理を義務付けています。コンプライアンスの必要性が市場採用を大きく押し上げています。
リモート監視とワークフォースモビリティの拡大
