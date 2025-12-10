血糖値モニタリング市場規模、シェア分析、成長予測および主要メーカー（2025-2035）
KD Market Insights は、市場調査サーベイレポート『血糖値モニタリング市場の将来動向と機会分析 - 2025 年から 2035 年』の発表を喜ばしく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うことを可能にします。本サーベイレポートにおいて、KD Market Insights の研究者は、一次および二次研究の分析手法を用いて市場競争を評価し、競合他社をベンチマークし、彼らの go-to-market（GTM）戦略を理解しています。
世界の血糖値モニタリング市場に関する 調査レポートでは、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率7.9%を予測し、2035年末までに466億米ドルの 市場規模を創出すると予測しています。2024年の市場規模は233億米ドルでした。
世界の血糖値モニタリング（BGM）市場は、糖尿病の有病率上昇、継続的モニタリング技術への需要増加、セルフケアへの意識向上、そしてセンサーを用いたグルコース測定技術の革新により、2025 年から 2035 年にかけて大幅な成長が見込まれています。従来の血糖値測定器や試験紙から高度な持続血糖測定（CGM）システムまで、BGM デバイスは、タイムリーで正確な血糖トラッキングを可能にすることで糖尿病管理において重要な役割を果たしています。
世界では 5 億人以上が糖尿病を抱えており、この数は今後 10 年で大きく増加すると予測されていることから、医療システムや個人はデジタル糖尿病ケアツールへの依存を強めています。低侵襲センサー、スマートフォン接続デバイス、AI 駆動の分析、ウェアラブルモニタリングシステムなどの技術革新が市場環境を変革しています。
成長ドライバー
世界的な糖尿病負担の増大
高齢化、座りがちな生活習慣、肥満、遺伝的リスクなどにより 1 型および 2 型糖尿病が増加しています。診断率の上昇と慢性疾患への認識向上が血糖モニタリングデバイスの採用を後押ししています。
持続血糖測定（CGM）への移行
CGM システムはリアルタイムの血糖トラッキング、傾向分析、アラート、インスリンポンプとの統合を提供するため、大きな注目を集めています。低血糖の減少や血糖管理の改善につながることから、従来のモニターよりも好まれる傾向が強まっています。
センサーを用いたモニタリング技術の進歩
針を使わないセンサー、ウェアラブルパッチ、Bluetooth 対応メーター、スマートフォン連携などの革新により、利便性と精度が向上しています。AI アルゴリズムは、個別化された糖尿病管理を強化します。
在宅医療および遠隔患者モニタリングの普及
パンデミック後の医療トレンドでは遠隔モニタリングが重視されています。テレメディシンとの統合やデジタルプラットフォームの普及により、家庭用血糖モニターや CGM デバイスの使用が拡大しています。
政府の取り組みと保険償還制度
補助金、国家糖尿病対策プログラム、北米・欧州・アジアの一部地域における償還制度の改善が、モニタリングデバイスの普及を促進しています。
予防医療とフィットネスへの消費者関心の高まり
非糖尿病患者にも、予防医療、減量、代謝追跡目的で血糖モニターの使用が広がっており、フィットネスコミュニティや健康インフルエンサーがこれを後押ししています。
