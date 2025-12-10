旅行者向けオンラインサービス『Omotena』が、OMOTENASHI Selection 2025 受賞！
株式会社LiveALife（ライブアライフ、本社：東京都渋谷区、代表取締役：山田秀人）が提供する、まるで旅先に知人がいるような感覚で、地元の人たちから気軽に旅情報を求めることができるローカルヘルプ・マッチングサービス『Omotena（オモテナ）』が、「OMOTENASHI Selection 2025」において受賞したことをお知らせします。
■OMOTENASHI Selection 選定員コメント
本当に素晴らしくユニークなシステムです。地元の人が事前に、そしてリクエスト後にもおすすめのスポットを用意してくれるので、双方の負担が軽減されます。また、旅行者は情報に疎い人やアドバイスに興味がない人に迷惑をかける心配もなく、案内人も安心して最高のヒントを共有できます。このサービスの最大の特徴は、一般的なオンライン観光情報とは一線を画している点です。実際に訪れた人から、おすすめスポットを気に入っているアドバイスをもらえるだけでなく、最適な時期などの詳細情報も提供してくれるため、よりパーソナルで本物の体験を味わえます。
このサービスは特に海外旅行者にとって有意義です。日本を訪れる際、ガイドブックやソーシャルメディアでは同じようなスポットばかりが紹介されがちなので、本物のスポットを見つけるのは必ずしも簡単ではありません。Omotenaを使えば、旅行者は隠れたおすすめスポットを共有してくれる地元の人と直接つながることができ、まるで友人に案内してもらっているような感覚になります。より深い発見があり、より本物で思い出に残る日本体験をすることができます。
サービス自体はとてもスムーズでフレンドリーな印象です。会話はまるでその土地を熟知した人と話しているようなリラックスした雰囲気で、おすすめの質の高さにも細やかな配慮が感じられます。旅行者にとって、普段は地元の人しか知らないような、ちょっとした情報を得るのにストレスフリーな方法です総じて、このサービスは日本をもっと気軽に、そしてもっと楽しく探索できる、本当に心遣いが行き届いた素晴らしいサービスです。
□OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）について
おもてなしセレクションは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015 年に創設されたアワードです。有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。
■Omotena（オモテナ）とは
「日本のローカルを、もっと楽しもう！」をキャッチフレーズに、2022年京都からサービスを開始した、旅行者向けオンラインサービス。まるで旅先に知人がいるような感覚で、地元の人たちから気軽に旅情報を求めることができ、そんな旅行者のリクエストに丁寧に応えたい、お迎えしたいと思う地域住民が登録し、暮らし目線での地元情報を観光情報として提供することができる、ローカルヘルプ・マッチングプラットフォームです。登録した地域住民（ローカル・コーディネーター）には、余暇を活用して在宅で旅行者の役に立てる喜びと報酬を得ることができる、新しいローカリズムのカタチを提案しています。
2022年9月より「おもてなし」の街・京都から展開中。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336571&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336571&id=bodyimage3】
