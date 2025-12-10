自動車用電動パワーステアリング（EPS）市場規模・シェア・成長予測および製造業者レポート（2025-2035）
KD Market Insights は、市場調査サーベイレポート『自動車用電動パワーステアリング（EPS）市場の将来動向と機会分析 - 2025 年から 2035 年』の発表を喜ばしく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うことを可能にします。本サーベイレポートにおいて、KD Market Insights の研究者は、一次および二次研究の分析手法を用いて市場競争を評価し、競合他社をベンチマークし、彼らの go-to-market（GTM）戦略を理解しています。
世界の自動車用電動パワーステアリング（eps）市場は、2024年に310億米ドルと評価されました。同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率8.0%で拡大し、2035年末には400億米ドルを超える見込みです。
世界の自動車用電動パワーステアリング（EPS）市場は、車両の電動化の進展、高度運転支援システム（ADAS）の採用拡大、そして燃費効率の高いステアリング技術への業界全体の移行により、2025 年から 2035 年にかけて着実に拡大すると予測されています。従来の油圧式ステアリングに代わる EPS システムは、電動モーターとセンサーを使用して操舵を補助し、優れた効率性、安全性、制御性を提供します。また、電子制御ユニット（ECU）とのシームレスな統合が可能であるため、電気自動車（EV）、ハイブリッド車、自動運転プラットフォームを含む次世代車両に不可欠な技術となっています。
欧州、北米、アジア太平洋地域における厳格な排出ガス規制は、油圧式パワーステアリング（HPS）から EPS への移行を加速させています。EPS はエネルギー損失を低減し、燃費を向上させるためです。さらに、車両の操縦性、快適性、安全性の向上に対する消費者需要は、乗用車、SUV、軽商用車（LCV）、大型トラックにおける EPS の採用を後押ししています。
成長ドライバー
車両の急速な電動化
電気自動車およびハイブリッド車は、バッテリー駆動の構造と互換性がある電子ステアリングシステムを必要とします。EPS は油圧式システムと比較してエネルギー消費が少なく、EV プラットフォームに最適です。
ADAS と自動運転との統合
車線維持支援、 自動駐車、アダプティブクルーズコントロールなどの高度運転支援システムは電子的なステアリング制御に依存しています。EPS は精密なトルク管理やステア・バイ・ワイヤを可能にし、自動運転モビリティに不可欠です。
厳格な燃費・排出ガス規制
政府が厳しい CO? 排出基準を施行する中、自動車メーカーはエンジンの動力を継続的に消費する油圧システムに代えて EPS を採用しています。EPS は燃費を最大 6% 向上でき、規制遵守を後押しします。
ステアリング快適性と安全性向上への需要増加
EPS システムは可変ステアリングアシスト、安定性の向上、アクティブリターンコントロール、優れた操縦性を提供します。より滑らかで反応の良いステアリング性能を求める消費者需要が高まっています。
商用車での先進ステアリング技術の採用拡大
トラックやバスメーカーは、操縦性向上、ドライバー疲労軽減、物流フリート自動化の支援のため、コラムアシスト（C-EPS）やラックアシスト（R-EPS）へ移行しています。
