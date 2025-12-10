美容・パーソナルケア製品市場規模、シェア分析、成長および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、『美容・パーソナルケア製品市場の将来動向と機会分析 ― 2025～2035年』というタイトルの市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づきビジネス判断を行えるよう構成されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次・二次調査手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーキング、GTM（Go-To-Market）戦略の理解を行いました。
世界の美容・パーソナルケア製品市場に関する 調査報告書によると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率7.4％を予測し、2035年末までに9,971億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は6,203億米ドルでした。
世界の美容・パーソナルケア製品市場は、スキンケア、コスメ、ヘアケア、ウェルネス関連製品への消費支出の増加を背景に、2025年から2035年にかけて大きく成長すると予測されています。ライフスタイルの変化、急速な都市化、Eコマースの拡大、セルフケア意識の高まりが市場拡大に寄与しています。モイスチャライザー、セラム、メイクアップ、フレグランス、シャンプー、グルーミングツール、パーソナル衛生用品まで、多岐にわたる製品群が年齢層や地域による多様な嗜好に対応しています。
世界的な美容基準の変化と、成分への意識が高まる中で、ブランドはクリーンビューティー、サステナブルパッケージング、高度な処方に注力しています。テクノロジーの進化、パーソナライズ化、ソーシャルメディアや美容インフルエンサーの影響も購買行動に大きく影響を与えています。
成長ドライバー
スキンケアとウェルネスへの関心の高まり
スキンケア習慣やウェルネス志向の美容が世界的に優先され、セラム、モイスチャライザー、日焼け止め、エイジングケア製品の需要が急増。皮膚健康、汚染、予防ケアへの意識向上が背景。
デジタルビューティーとEコマースの台頭
Amazon、Sephora、Shopee、各ブランド公式サイトなどオンライン販売が急拡大。SNSインフルエンサー、YouTubeチュートリアル、TikTokトレンド、バーチャル試着などが購買を後押し。
新興市場での浸透拡大
アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東では若年層を中心に可処分所得が増加し、美容消費が急伸。これら地域は最速成長市場となっている。
クリーン・ナチュラル・サステナブル製品の需要増加
成分に対する消費者の厳しい目から、パラベンフリー、動物実験なし、ヴィーガン、環境配慮型製品の需要が上昇。サステナブル包装も重要な訴求点に。
メンズグルーミング市場の急拡大
男性向けグルーミングはシェービング用品から、スキンケア・ヘアケア・フレグランス・ひげケア製品へと拡大し、新たな商機に。
処方技術とビューティーテックの革新
皮膚科学、バイオテクノロジー、化粧科学の進歩により高機能処方が登場。AI肌診断、パーソナライズ美容、デバイス併用型製品などが市場の幅を広げている。
市場セグメンテーション
市場セグメンテーション