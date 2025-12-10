地域新聞社 代表取締役 細谷佳津年が個人投資家向けオンラインIRイベント「Growth IR Seminar」に登壇
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）の代表取締役社長 細谷佳津年が、上場ベンチャー企業と個人投資家の架け橋となるオンラインIRイベント「Growth IR Seminar」に登壇いたします。
参加費無料のセミナーですので、ぜひご参加ください。
1.開催概要
個人投資家向け 上場ベンチャー特化IR説明会 Growth IR Seminar
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336552&id=bodyimage1】
日時：2025年12月18日（木）19:00開始 ～ 20:40
形式：オンライン（Zoom） ／参加費無料／事前登録制
・当日～1週間以内は、オンラインでの見逃し視聴も可能
・スマートフォン・PCから視聴可能
登壇者：（1）19:10-19:40 ビジネスコーチ株式会社 代表取締役社長 細川 馨
（2）19:40-20:10 株式会社地域新聞社 代表取締役社長 細谷 佳津年
（3）20:10-20:40 Ｋｕｄａｎ株式会社 代表取締役CEO 項 大雨
事前登録はこちらから：https://growth-ir.com/event.php?id=34
2. 株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来40年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336552&id=bodyimage2】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336552&id=bodyimage3】
アセットと成長戦略「StrategicPlan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/StrategicPlan9.pdf
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト：https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1100
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
