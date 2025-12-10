DENU、日本限定のハートネックレス2型を解禁──ブラック＆グリーンの全4種
韓国発のファッションブランド DENU JAPAN（デヌジャパン） は、日本限定コレクションとして2種類のハートネックレスを発売いたします。
今回登場するのは、艶やかなストーンが魅力の 「Jamstone Heart Necklace」 と、ミニマルでジェンダーレスに使える 「Heart Lock Necklace」 の2モデル。
各モデルについて ブラック／グリーンの2カラー展開、計4バリエーションをラインナップしました。
京都ロケのスナップ公開に続き、DENU JAPAN のファンに向けて 「より身近に楽しめる特別なアイテム」 を届けたいという思いから企画された日本限定シリーズです。
上品さと個性を兼ね備えたデザインは、デイリーコーデから特別な日のスタイリングまで幅広く活躍。ユニセックスで着用できるバランスに仕上げており、ペアアイテムにもおすすめです。
現在、公式オンラインストア https://denujp.com/ にて発売中。
製品概要
◆ Jamstone Heart Necklace
カラー：Black / Green
特徴：深みのあるストーンを中心に配したハートデザイン。さりげない存在感で、冬のスタイリングのアクセントに。
◆ Heart Lock Necklace
カラー：Black / Green
特徴：鍵モチーフをミニマルに再構築したデザイン。シンプルながらもDENUらしいエッジを感じる、日本限定の特別モデル。
Official Website: https://denujp.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336549&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336549&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336549&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社LOB CITY
