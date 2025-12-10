“あなただけの”特別なギフト「カスタムオーダーオイル60ml」を期間限定販売中。名入れ・ラベル・香りをセレクト。若返りの天然ビタミンEオイルを大切な方に贈りませんか？≪セラストア≫
大切な方への贈り物に。
”あなただけの”特別なギフトはいかがですか？
美容と健康をサポートするビタミンEオイルをベースに、贈る相手への想いを込めて細部までカスタマイズができます。
≪カスタムポイント≫
（1）名入れサービス
ボトルラベルにお名前やメッセージをプリントします。
世界に一つだけのパーソナルギフトに。
（2）選べるラベルサービス
お好きな色のラベルをお選びください。
大切な方のイメージで、喜んでいただけるお好きなカラーで、特別なギフトに。
（3）厳選の天然精油
心身を癒す天然の香りをお選びいただけます。
オイルの美容効果とリラックス効果をお届け。
商品名：セラリキッド カスタムオーダーオイル60ml
価格：10,980円
販売期間：2025/12/8～2026/2/28
原材料：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE、精油
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=177197738
天然ビタミンEが肌から直接働きます
ビタミンEは抗酸化力がとても強く、酸化しやすい細胞を元気に保ってくれます。
αトコフェロールという活性の高い天然のビタミンEだから、肌から浸透してダイレクトに働きます。
アルガンオイルの100倍ものビタミンE。
50年変わらない信頼のレシピです。
〇抗酸化作用
ビタミンEは、強力な抗酸化作用を持っています。
私たちの肌やからだは、呼吸をしただけで紫外線に当たっただけで錆びていきます。
この錆びと自分の身を挺してたたかうのがビタミンE。
そのため老化を防ぐと言われています。
〇血行促進
ビタミンEはも毛細血管を拡張してくれる効果があります。
肌のすみずみまで血液がいきわたることで、肌荒れを解消してくれます。
それと同時に、冷えや肩こり、頭痛など、血行不良が原因で起こっていた症状の緩和も期待できます。
〇性ホルモン代謝
もともとビタミンEは、トコフェロール「子どもを産む」「力を与える」という意味。
ビタミンEは副腎や卵巣に蓄積され、女性ホルモンの分泌を調整します。
生殖機能を維持する効果もあり、不妊治療などにも用いられています。
そのため月経前症候群や生理痛、生理不順を改善する効果も。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336487&id=bodyimage1】
≪カスタマイズ方法≫
〇名入れ
セラリキッドのロゴの下に、プリントしたい名前やフレーズを教えてください。10文字程度でお願いします。
〇ラベル
サンプル画像を参考にお選びください。発色や画像の位置が多少ずれることがあります。
〇香り
・ラベンダー＆ローズゼラニウム： 華やかな甘さのある香り。お肌の状態を気にされている方に。
・ローズマリー＆フェンネル： すっきりしたハーブ系の香り。むくみやデトックスに興味がある方に。
・オレンジ＆マジョラム： 落ち着いた柑橘系の香り。血行を良くしてゆったりしたい方に。
※受注メールの送付後の変更は承ることができません。また、不良品以外の返品交換もご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。
会社概要
商号 株式会社セラ（カブシキガイシャセラ）
代表者 町田映子（マチダヨウコ）
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
