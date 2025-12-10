普及が進む『サービスロボット』。主要応用分野を包括的に分析し、主要技術、市場分析、有力企業情報、10年間の地域別市場予測を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年12月10日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「サービスロボット 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年12月3日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「サービスロボット 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Service Robots 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 513
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/service-robots/1139
サービスロボットの普及がますます進む中、本調査レポートでは、配送・物流ロボット、清掃・消毒ロボット、ソーシャルロボット、農業ロボット、調理・配膳ロボット、水中ロボット、建設ロボット、捜索・救助ロボットなど、サービスロボットの主要応用分野を包括的に分析し、主要技術、市場分析、10年間の詳細な地域別市場予測を掲載しています。本レポートをご覧いただくことで、市場動向、競合状況、市場展望、有望用途を理解することができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336470&id=bodyimage1】
「サービスロボット 2026-2036年」は以下の情報を提供します
技術、プレーヤー分析、用途の動向・分析：
■ 配送・物流でのサービスロボット
- 主な用途（例：構内物流での資材搬送、移動式ピッキング、自律型ラストマイル配送）や技術（例：カメラ、レーダー、LiDAR、超音波センサー）など
■ 消毒ロボットと清掃ロボット
- 業務用と家庭用、技術（例：ナビゲーションシステム、経路計画アルゴリズム、レーザー距離センサーによるSLAMとビジュアルSLAM、障害物回避センサー）、新型コロナの影響、導入への障壁など
■ 医療、教育、接客のためのソーシャルロボット
- 主な設計上の特徴（外観、センサー、ヒューマンロボットインタラクションの接点（例：タッチセンサー、カメラ、IMU、LiDAR、GPS、マシンビジョン、自然言語処理、静電容量センサー）など）
- 規制と倫理的議論
■ 農業ロボット
- 農産業の現状課題、農業ロボットの各種用途
■ 捜索・救助ロボット
- 陸上用途と空中用途、長所と短所など
■ 建設・解体ロボット
- 主な種類と用途、市場分析
■ 調理・配膳ロボット
- 主要技術（LiDAR、下部カメラ、レーダー、IMUなど）
- 推進要因と障壁（運用コストや高額な初期コスト、技術的堅牢性の低さ、資本回収期間の長さなど）
■ 各種用途向けの水中ロボット
- 用途：調査・探査、ダム・トンネル・タービンの点検、海洋監視、水産養殖など
- 厳しい動作条件下に対応する主要技術紹介（ソナー、重力ナビゲーション、地磁気ナビゲーション、光検出、バッテリー、センサーフュージョン、音響測距など）
10年間の詳細市場予測・分析：
■ 各種用途向けの配送・物流ロボット
■ 業務用・家庭用の清掃ロボット
- 地域別の市場シェアの変化紹介
■ ソーシャルロボットの3つの異なる用途
- 医療、接客業、教育・娯楽など
■ ロボットカテゴリー別の農業ロボット
- 搾乳ロボット、自律走行型のトラクターとインプルメントキャリアー（作業機）、ドローン、除草・播種ロボット、収穫ロボットなど
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「サービスロボット 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年12月3日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「サービスロボット 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Service Robots 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 513
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/service-robots/1139
サービスロボットの普及がますます進む中、本調査レポートでは、配送・物流ロボット、清掃・消毒ロボット、ソーシャルロボット、農業ロボット、調理・配膳ロボット、水中ロボット、建設ロボット、捜索・救助ロボットなど、サービスロボットの主要応用分野を包括的に分析し、主要技術、市場分析、10年間の詳細な地域別市場予測を掲載しています。本レポートをご覧いただくことで、市場動向、競合状況、市場展望、有望用途を理解することができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336470&id=bodyimage1】
「サービスロボット 2026-2036年」は以下の情報を提供します
技術、プレーヤー分析、用途の動向・分析：
■ 配送・物流でのサービスロボット
- 主な用途（例：構内物流での資材搬送、移動式ピッキング、自律型ラストマイル配送）や技術（例：カメラ、レーダー、LiDAR、超音波センサー）など
■ 消毒ロボットと清掃ロボット
- 業務用と家庭用、技術（例：ナビゲーションシステム、経路計画アルゴリズム、レーザー距離センサーによるSLAMとビジュアルSLAM、障害物回避センサー）、新型コロナの影響、導入への障壁など
■ 医療、教育、接客のためのソーシャルロボット
- 主な設計上の特徴（外観、センサー、ヒューマンロボットインタラクションの接点（例：タッチセンサー、カメラ、IMU、LiDAR、GPS、マシンビジョン、自然言語処理、静電容量センサー）など）
- 規制と倫理的議論
■ 農業ロボット
- 農産業の現状課題、農業ロボットの各種用途
■ 捜索・救助ロボット
- 陸上用途と空中用途、長所と短所など
■ 建設・解体ロボット
- 主な種類と用途、市場分析
■ 調理・配膳ロボット
- 主要技術（LiDAR、下部カメラ、レーダー、IMUなど）
- 推進要因と障壁（運用コストや高額な初期コスト、技術的堅牢性の低さ、資本回収期間の長さなど）
■ 各種用途向けの水中ロボット
- 用途：調査・探査、ダム・トンネル・タービンの点検、海洋監視、水産養殖など
- 厳しい動作条件下に対応する主要技術紹介（ソナー、重力ナビゲーション、地磁気ナビゲーション、光検出、バッテリー、センサーフュージョン、音響測距など）
10年間の詳細市場予測・分析：
■ 各種用途向けの配送・物流ロボット
■ 業務用・家庭用の清掃ロボット
- 地域別の市場シェアの変化紹介
■ ソーシャルロボットの3つの異なる用途
- 医療、接客業、教育・娯楽など
■ ロボットカテゴリー別の農業ロボット
- 搾乳ロボット、自律走行型のトラクターとインプルメントキャリアー（作業機）、ドローン、除草・播種ロボット、収穫ロボットなど