【開催決定】日本最大級の空手の祭典「adidas SEIDO KARATE GRAND PRIX 2025」「おおきにアリーナ舞洲」にて12月14日（日）開催
正道会館（総本部：大阪府）は、日本最大級の空手の祭典「adidas SEIDO KARATE GRAND PRIX 2025（第43回全日本空手道選手権大会）」を、2025年12月14日（日）に開催することを決定した。
本大会は例年、エディオンアリーナ大阪にて開催しておりますが、同会場の改修工事に伴い、本年度は「おおきにアリーナ舞洲」へと会場を移しての実施となる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336457&id=bodyimage1】
WAKOキックボクシング大会の熱気を日本へ
去る2025年11月29日、アブダビで開催された世界的な格闘技イベントである「WAKO世界キックボクシング選手権大会」が閉幕した。同大会において、正道会館の石井和義館長が顧問に就任。また、日本選手団役員として帯同した国際ジャーナリストの樽谷大助も、現地にて国際レフェリー講習を修了した。 ドバイで開催された世界的アワード「I-Success（アイサクセス）」では、樽谷大助の受賞の際に石井館長が登壇し祝辞を述べるなど、両名は国際的な活動を通じて結束を深めている。 世界を舞台に活躍する両名が、その経験と熱気をそのままに、戦いの舞台を日本へ移して本大会に挑む。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336457&id=bodyimage2】
【写真】WAKO大会役員とWAKO顧問に就任した石井館長
大会開催概要
大会名： adidas SEIDO KARATE GRAND PRIX 2025
開催日： 2025年12月14日（日）
会場： おおきにアリーナ舞洲（大阪府大阪市此花区北港緑地2-2-15）
主催： 正道会館（SEIDO KARATE）
公式サイト： https://karatealljapan.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336457&id=bodyimage3】
【写真】ドバイで開催された世界的アワード「I-Success（アイサクセス）」にて
「adidas SEIDO KARATE GRAND PRIX」について adidas SEIDO KARATE GRAND PRIXは、正道会館が主催する全日本空手道選手権大会であり、各クラスの頂点を決める日本最大級の空手トーナメントです。本年も全国から集結したトップ選手たちによる、熱い戦いが繰り広げられることが期待されます。
大会の詳細情報やチケット情報、トーナメント表などにつきましては、公式サイトおよび公式SNSにて順次発表してまいります。
【本件に関するお問い合わせ先】 正道会館 総本部 URL: https://karatealljapan.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336457&id=bodyimage4】
【写真】左から石井館長、樽谷大助アブダビにて
【本件に関する報道・取材のお問い合わせ】
取材・報道 国際ジャーナリスト：樽谷 大助（Daisuke Tarutani）
欧州ジャーナリスト連盟（European Federation of Journalists）会員 No.JP465 N J269
日本外国特派員協会（FCCJ）会員 No.TA1321
一般社団法人 モナコウィークインターナショナル
取材アシスタント KANAME YAGIHASHI / HINATA TARUTANI / Tatiana Ivanovna
連絡先 Email: d.tarutani0120@gmail.com
