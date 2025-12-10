RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn - 2025年12月4日に盛況のうちに終了。次回「RISC-V Day Tokyo 2026 Spring」は2026年3月6日に開催予定
RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn - 2025年12月4日に盛況のうちに終了。次回イベント「RISC-V Day Tokyo 2026 Spring」を2026年3月6日に開催することを発表
2025年12月8日
一般社団法人 RISC-V協会（東京都中央区）
■ RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn、盛況のうちに無事終了
2025年12月4日（木）に開催した 「RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn」 は、多くの研究者、企業エンジニア、学生、RISC-Vエコシステム関係者にご参加いただき、盛況のうちに無事終了いたしました。本イベントは、年末開催に合わせて 会場規模を縮小した特別版 として実施し、200～240名の現地参加、250～300名の事前登録 をいただきました。2026年3月5日に催す予定の次回イベントでは フルサイズのマルチトラック構成に復帰します。
写真１： 12月4日のカンファレンスの様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336340&id=bodyimage1】
■ 発表経緯
8月19日：「RISC-V誕生15周年記念マグカップ制作・進呈」発表
9月4日：マグカップ デザイン公開
10月24日：協賛企業支援による「無料登録制」への移行発表
11月2日：米国Googleエンジニアによる「デジタル信頼基盤技術」講演発表
11月5日：米国Amazon社によるクラウドとエッジをつなぐ「AIエージェントの未来」についての講演を公表
11月11日：MIPS Technologiesがプラチナスポンサーとして登壇発表をすることをお知らせ
11月27日：『自前チップ設計試作ハンズオン口座』を公開
今回は、盛況のうちに無事終了したことを発表します。
写真２： 『自前チップ設計試作ハンズオン口座』参加者。 『自分のチップ』を設計しマスク生成試作する様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336340&id=bodyimage2】
■ セッション内容（2025 Autumn）
プログラム概要（セッション内容）
RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn では、午前の部冒頭で、東京大学・池田誠教授より「RISC-Vを取り巻く研究とイノベーション」と題し、オープン技術を活用した半導体人材育成・教育の実践が紹介され、続いて経済産業省 齋藤尚史氏から、日本の「半導体・デジタル産業戦略」と今後の政策の方向性が示されました。産業界からは、Alphawave Semi によるチップレット／224G級高速I/Oを含む高性能コネクティビティIPとチップ統合技術、MIPS Technologies によるエッジでのフィジカルAIと自律ロボティクスの展望が語られました。
セキュリティ分野では、情報セキュリティ大学院大学・須崎有康教授が、RISC-VベースのTEEおよびRoot of Trust技術をArm/Intel/AMDの既存技術と対比しながら整理し、Google 特別主席エンジニア Andrés Lagar-Cavilla 氏が、CaliptraおよびOpenTitanを中心としたオープンRoot of Trustの最新動向と、Google・Microsoft・OCPにおけるクラウド／データセンター向けセキュア基盤構築の取り組みを詳細に解説しました。
午後は、Tenstorrent の石井靖夫氏が、RISC-VとチップレットによるAI・自動車・ロボティクス向けコンピューティングプラットフォーム、および異ベンダーチップレット間のインターオペラビリティ課題とその解決アプローチを紹介。Amazon Alexa+ チームの Chirag Agrawal 氏からは、実運用レベルのエージェント型AIシステム設計と、RISC-V／チップレットベースのローカル自律AIアーキテクチャの可能性が示されました。JASA RISC-V WG の小檜山・黒川・小林各氏は、FPGA、Google Open MPW、TinyTapeout を用いたJASA独自RISC-Vプラットフォームの開発とGitHubでの再現性検証の成果を報告しました。
