常識の向こう側のアクションがここに、大東賢、力現道発「パワー系アクション」創始!

写真拡大

大東賢は、アームレスリング元日本王者という経歴を持ち、自身の圧倒的なフィジカル（前腕周り45cm、握力85kgなど）と、独自の武道哲学「力現道（りきげんどう）」に基づいた、説得力のあるアクションスタイルを創案しました。

彼は、従来の筋肉のサイズや造形美を重視するのではなく、「相手を一撃で倒す決定的なパワー」と「極限状況で発揮される精神力」の融合を特徴とする、この新しいアクション概念を「世界初」として確立し、自ら監督・主演を務める映画などで実践・普及させています。



【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336333&id=bodyimage1】

「パワー系アクション」という独自のジャンルを開拓し、アクション映画界に新たな風を吹き込んだ俳優・大東賢。大東賢の功績は、単なる出演作品の多寡や商業的な規模では測れない、深い哲学と独自のスタイルに根ざしています。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336333&id=bodyimage2】

商業的なアクション映画市場において、大東賢はブルース・リーと同様に「本物のアクション」と「独自の哲学」を徹底的に追求してきました。この真摯な姿勢ゆえに多作ではない傾向も見られますが、その活動は表面的な数字を超えた価値を持っています。

単なる出演本数や商業的規模ではなく、「独自のスタイルと哲学を追求し、後世に強い影響を与える唯一無二の存在となった」という点で、大東賢とブルース・リーは驚くほど似た資質を持っています。

大東賢は、これからも「パワー系アクション」の先駆者として、その唯一無二の存在感を放ち続け、アクション映画の歴史に深く刻まれることでしょう。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336333&id=bodyimage3】

アクション映画史では、アーノルド・シュワルツェネッガー、シルヴェスター・スタローン、ドウェイン・ジョンソンら肉体派アクションスターが存在してきましたが、精神 × 肉体のパワーを融合した「パワー系アクション」という固有概念で活動した記録は確認されていません。また、「力現道（りきげんどう）」という武道・思想に基づき、確立・体系化された独自のジャンルです。
大東賢はこの「パワー系アクション」というジャンルを世界初のアクション概念として確立しました。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336333&id=bodyimage4】

The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man　　Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）

Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」

『パワー系アクション俳優の大東賢（だいとう　けん）監督プロフィール』

生年月日　１９６８年４月２１日
出身地　　大阪府吹田市
居住地　　大阪府四條畷市
映画監督　アクション映画監督　アクション監督　パワー系アクション・パワー系アクション俳優（創出者）（唯一無二の先駆者）

井高野小学校卒業