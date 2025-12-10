発行:2025年12月9日



DUNLOP『ENASAVE EC205』新発売 ～低燃費も、長持ちも、雨の日の安心感も～



DUNLOP （社名：住友ゴム工業（株）、社長：山本悟）は、DUNLOP『ENASAVE EC205(エナセーブ イーシーニーマルゴ)』を2026年2月より順次発売します。『ENASAVE EC205』は「ENASAVE」シリーズの強みである 低燃費性能とロングライフ性能を維持しながら、ウエット性能向上を実現しました。発売は全50サイズ、価格はオープン価格です。







『ENASAVE EC205』は、低燃費性能とロングライフ性能を維持しながら、雨天時の安全性を高めるウエット性能を強化したタイヤです。従来品『ENASAVE EC204(エナセーブ イーシーニーマルヨン)』から低燃費性能および耐摩耗性能を維持しています。さらに、新開発ゴムの採用により全50サイズ中27サイズがウエットグリップ性能”b“を取得し、従来品『ENASAVE EC204』と比較してウエットブレーキ性能を約6％向上させています。全50サイズのラインアップで、コンパクトカーからセダンまで幅広い車種に対応します。

【試験条件】

■タイヤサイズ：185/65R15 88S■空気圧(kPa)：FR 230/RR 220 ■テスト車両排気量：1,490cc

■駆動形式：FF ■試験速度:100km/h ■路面：アスファルト(ウエット) ■アンチロックブレーキシステムの作動有無：有

■停止距離：EC205 57.0m/ EC204 60.7m ■試験方法：「自動車用タイヤの制動試験方法」(JATMA)に則り、完全停止まで試験

さらにこれらの性能を実現するため、以下の技術を搭載しています。

・プロファイル(タイヤの断面形状)の最適化

構造のスリム化を実現し、軽量化を達成。『ENASAVE EC204』比で低燃費性能をキープしています。

・パターン(タイヤ表面の溝やブロック配置)および接地面の最適化

接地面全体が均一に接地する形状に進化させ、『ENASAVE EC204』比で耐摩耗性能をキープしています。





・新開発ゴム

グリップ向上添加剤を増量することでゴムの粘り気を増やし、濡れた路面でもより粘り強く密着します。





■発売サイズ





