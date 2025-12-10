株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するファッションウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にて、スウェーデン発のプレミアムウォッチブランド「CORNICHE（コーニッシュ）」より、限定クロノグラフ『Sand MilitaireⅡ（サンド ミリテールⅡ）』を発売いたします。

2021年に即完売した「Vert Militaire」に続く、ミリタリーシリーズ第2弾。洗練された“サンドベージュ×ローズゴールド”のコンビネーションが特徴的。フランスのリヴィエラ文化から着想を得たカラーリングと、モダンかつクラシカルな造形が融合し、上品なミリタリーデザインを再解釈したモデルです。ケースは39mmの316Lステンレススチールを採用し、繊細なポリッシュ面とサテン面を組み合わせることで立体的なフォルムを強調。砂地を思わせるサンドベージュのダイヤルには、読み取りやすいアラビアインデックスとレイルウェイトラックを配置し、実用性とデザイン性を両立しています。ホワイトのサブダイヤルと外周のタキメータースケールが全体を引き締め、クラシックスポーツスタイルとしての存在感を際立たせています。

ムーブメントには、機械式のような滑らかなクロノグラフ運針が魅力のSEIKO VK64メカクオーツを搭載。日常使いに適した高い精度と信頼性を実現します。ケース左側面には個別シリアルが刻まれ、限定モデルならではのコレクション性を高めています。さらに本作を特徴づけるのが、日本の高品質テキスタイル「富士金梅」によるコットン×ヘンプ製のストラップ。コットンの柔らかさとヘンプの丈夫さを兼ね備え、耐久性と快適な装着感を両立しています。耐久性としなやかさを兼ね備えた素材を採用し、ミリタリーらしい実用性と品のある質感を両立。サンドベージュの柔らかな色合いに、ローズゴールドのアクセントが加わり、地中海の景色を思わせる温かみのあるカラーコンビネーションが手元の印象を上品に引き締めます。世界249本限定で国内では数量限定販売となり、在庫がなくなり次第、販売終了となります。

2025年12月13日（土）より、H°M’S” WatchStore 表参道およびコーニッシュ正規取扱店舗にて先行発売後、12月15日（月）より公式オンラインストアにて販売を開始いたします。

Sand MilitaireⅡ

商品詳細ケース ： 316L ステンレススチール | 文字盤 ： セラミック/サンド ベージュ ｜ ケースサイズ ： 39mm ベルト : ヘンプストラップ（日本製 富士金梅） | ガラス ： サファイアガラス | 厚み : 12mm | 防水機能 ： 5ATM(5気圧防水) ムーブメント ： SEIKO VK64 クオーツ ｜ リミテッド ： 世界限定249本 シリアルナンバー刻印有

▼ 販売店舗H°M’S” WatchStore 表参道H°M’S” WatchStore 横浜ジョイナスBeyondCool キャッスルBeyondCool 名鉄百貨店HIBASIC HYBRID STYLEmint time H°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ )▼ お客様お問い合わせ先店名: エイチエムエスウォッチストア表参道住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F03-6438-9321