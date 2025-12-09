AI検索時代の情報配信をワンストップで支援する『SNS投稿・運用代行サービス』を提供開始

NTTタウンページ株式会社

NTTタウンページ株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：村田和也）は、2025年12月9日より、中堅・中小企業向けに「SNS投稿・運用代行サービス」を開始します。

本サービスは、２つのサービスを導入しやすい価格で提供し、SNS投稿から戦略設計まで専門スタッフが行い、ホームページやGoogleビジネスプロフィール（GBP）※1と連携した情報配信をワンストップで支援します。AI検索時代に必要な情報の正確性・統一性・最新性を確保し、企業の持続的な成長を後押しします。

１. 背景と目的

近年、情報検索の媒体はホームページ、GBP、ポータルサイト、SNSと多様化し、企業はこれらを総合的に活用することが求められています。特にSNSは生活者の情報収集の主要チャネルであり、企業にとって認知拡大・集客・ブランド構築に不可欠です。総務省の最新調査※2では、Instagram※3（52.6％）、X（旧Twitter）※4（43.3％）、Facebook※5（26.8％）と幅広い世代で利用が定着しています。しかし、定期投稿や複数媒体の管理、炎上リスク対策には専門知識が必要で、事業主の負担は増大しており、SNS運用代行サービスのニーズは急速に高まっています。

こうした課題に対応するため、SNS運用実績を持つスタッフに加え、ホームページ制作経験やウェブ解析士・SEO検定などの資格を持つスタッフ※6が、SNS活用の戦略設計から投稿代行、分析・改善までを支援するサービスを提供します。継続的な運用により、認知度や集客効果の向上だけでなく、炎上リスクの低減に向けて総合的に支援します。

また、AI検索の普及に伴い、情報の正確性・統一性・最新性を維持することが検索評価に不可欠であるため、総合的な情報整備が重要となります。NTTタウンページは、SNSを含めたデジタルマーケティングを総合的に支援し、企業がAI時代に適応し、持続的に成長できるよう取り組んでいきます。

２. サービス内容と特長

事業主さまのニーズに応えるため、以下の2つのサービスを提供します。

(1) 投稿代行サービス

当社が提供しているMEO対策サービス※7の新たな機能として、事業主さまからの依頼に基づき、SNSにGBPと同じ内容を投稿するサービス

(2)まるごとおまかせサービス

企画・戦略立案から投稿、返信対応までSNS運用を完全代行するサービス

(サービスの特長)

(1) AI検索に対応した情報配信を強化

１. ホームページとGBPを連携し、企業情報の正確性・統一性・最新性を維持

２. 定期更新をサポートし、AI検索時代に対応する情報整備をワンストップで提供

＊Digital Lead「AI検索対策パック」（2025年11月10日提供開始）と組みあわせることで、ホームページ・GBP・SNSの運用を総合的に支援します。

(2) ニーズに合わせて選べる導入しやすい価格設定

１. 事業主さまの要望にあわせて、投稿代行から完全代行まで選択可能

２. 投稿代行サービスはMEO対策サービスの新たな機能を活用し20,900円/月（税込）からご提供

３. まるごとおまかせサービスはInstagram、Facebook、Xから2媒体運用を行い58,300円/月(税込)からご提供、投稿回数追加、動画制作、写真撮影、多言語対応などのオプション充実

(3) 専門知見による安心運用

電話帳で培った長年の情報管理ノウハウを活かし、SNS運用でもガイドライン遵守や炎上リスク対策をおこない、医療・士業・生活関連業種などの専門性が求められる分野にも対応

３．販売開始日

2025年12月9日（火）

４．本件に関するお問い合わせ先

【サービスに関するお問い合わせ先】

NTTタウンページ株式会社 デジタルマーケティング本部

サービス開発部 他社PF・BPO部門 サービス企画担当 03-6275-6792

※1 「GBP（Google Business Profile）」は、Google LLCが提供するビジネス情報管理サービスです。「Google」、「Google Business Profile」「Googleマップ」および関連するロゴ・名称は、Google LLCの商標または登録商標です。

※2 総務省｜報道資料｜「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000125.html

※3 「Instagram」は、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

※4 「X」は、X Corp.の商標または登録商標です。

※5 「Facebook」は、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

※6 2025年11月現在

※7 「MEO（Map Engine Optimization）対策サービス」は、NTTタウンページが提供するGoogleマップでの検索に、お客さまの店舗情報をより上位へ表示し、多くのユーザーの目に触れるための対策・運用を行うサービスです。

https://www.ntttp-dlead.com/services/seo-meo/meo-service.html