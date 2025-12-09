GATES株式会社、株式会社グリーンエナジー・ファシリティーズと太陽光発電事業において業務提携

GATES Inc. Enters into Business Alliance with Green Energy Facilities Inc. in the Solar Power Generation Sector

GATES株式会社

Strengthening Collaboration with O&M (Operations and Maintenance) Providers to Promote Renewable Energy Adoption and Expand the Secondary Solar Power Market

GATES株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：関野雄志）は、太陽光発電のセカンダリー物件販売事業の更なる拡大のため、太陽光発電設備のO&Mサービスを提供する株式会社グリーンエナジー・ファシリティーズ（本社：徳島県松茂町、代表取締役：石川大門）と業務提携を行いました。

Tokyo, Japan - GATES Inc. (“GATES” or the “Company”) has entered into a business alliance with Green Energy Facilities Inc. (Green Energy Facilities Inc.), a provider of O&M services for solar power generation facilities. This partnership aims to further expand GATES’ business in the secondary market for solar power generation assets.

（English version :https://ir.gatestokyo.co.jp/en/ir/20251209/(https://ir.gatestokyo.co.jp/en/ir/20251209/)）

■本業務提携について

今回の提携は、業界最大級の太陽光発電設備の保守・管理に関する実績を持つ株式会社グリーンエナジー・ファシリティーズと、太陽光発電セカンダリー物件専門の取扱事業者として大手信販系金融機関とのローン提携を持つGATES株式会社が、そのノウハウを活用し仲介・販売を行うものです。



セカンダリー物件として中古の太陽光発電設備に改めてスポットライトを当てることで、 太陽光発電投資の販売事業の拡大と、再生可能エネルギーやエネルギーソリューションの更なる普及を目指します。

■株式会社グリーンエナジー・ファシリティーズについて

株式会社グリーンエナジー・ファシリティーズは、GX関連事業を総合的に展開する株式会社グリーンエナジー＆カンパニー（東証グロース市場）のグループ企業として、GXグリーンエネルギー発電施設の O&M（運用・保守）サービスを提供しています。

発電設備の定期点検、維持・管理、緊急対応・修繕対応までを一貫して担い、「20年後以降も長く発電するための維持管理」に貢献しています。

また同社は、「太陽光発電所の管理区画数 1,908 区画（2025年7月末時点）」「産業用ソーラー累積容量 103,185 kW」「年間 CO2 削減量 71,197 トン」と、業界最大級となる豊富な管理実績を有しています。

業界の常識を揺らす驚きと価値をサービスやソリューションとして数多く提供するO&Mのプロフェッショナルとして、グループ全体で、1000万人が「自分でつかうエネルギー」を「自分で創る」社会の実現を目指しています。



【株式会社グリーンエナジー&カンパニー】

WEBサイト：https://green-energy.co.jp/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■会社概要

▶GATES株式会社（GATES Inc.）

社 名 ： GATES株式会社（GATES Inc.）

本 社 ： 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー34階

代表者 ： 代表取締役社長 関野 雄志

創 業 ： 2012年12月

資本金 ： 1億円

事業内容 ： 【GATES Auction】

・不動産投資・賃貸事業

・太陽光発電設備の買取・販売

・不動産リノベーション・再販

【GATES Funding】

・米国不動産事業

・不動産クラウドファンディング

WEBサイト：https://gatestokyo.co.jp/

▶株式会社グリーンエナジー・ファシリティーズ

本 社 ： 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39-1

代表者 ： 代表取締役 石川 大門

設 立 ： 2023年7月

事業内容： GXグリーンエネルギー発電施設のO＆Mの提供

WEBサイト： https://facilities.green-energy.co.jp/