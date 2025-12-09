パーソルビジネスプロセスデザイン 、AI活用で採用担当者の多岐にわたる業務を一括自動化「採用のゼロ化」を提供開始

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：市村 和幸、以下「パーソルビジネスプロセスデザイン」）はAIエージェントなどのテクノロジーを活用し、多岐にわたる採用業務のプロセスを一括で自動化することで効率化を実現する「採用のゼロ化」を12月9日より提供開始します。本サービスにより採用部門の人員を増やすことなく業務の処理量とスピード、質の向上を実現します。

■背景

企業の採用活動における一連の業務は、計画策定にはじまり、求人票作成、広告出稿、書類選考、面談管理、内定後対応に至るまで多岐に渡り、その業務量も膨大で担当者の業務負荷が課題となっています。そのため自動化による効率化が急務とされているものの、実現できているケースは多くありません。また、昨今の人材不足による採用競争の激化が業務量の増加を招いており、業務効率化のニーズが一層高まっている状況です。このような課題を解決すべくパーソルビジネスプロセスデザインは「採用のゼロ化」を提供します。

■サービス内容

パーソルビジネスプロセスデザインはパーソルグループとして「人材」に関わるノウハウを活かした採用支援と、生成AIを活用したDX推進において豊富な実績をもっています。それらの知見を活かし、これまで効率化が難しかった「採用準備」から「採用実務」、入社手続きを含む「内定後対応」まで採用業務の全領域にAI等のテクノロジーを活用することで、一連の業務プロセスを一括して自動化します。これにより全体的な業務を圧縮し、本来担当者がやるべき戦略的な業務や、人が実施することが望ましい業務に集中できる環境を提供します。

*採用フェーズごとに課題や環境に合わせて支援します。すでに導入されているAI環境を活用した支援も可能です。

特に業務プロセスが多く、工数が多く発生する「採用実務」においては、AIによる効率化によって工数を大幅に削減することが可能です。具体的には、求人票作成から面接日程調整までの業務プロセスをAIやRPAを活用し広範囲に自動化します。採用担当者は求人要件を決定するだけで、面接対応前までのプロセスをすべて”ゼロ化”します。これにより候補者への対応が高速化するだけでなく、候補者に合わせてAIで個別最適化されたコミュニケーションを自動的に行うことで、応募率やマッチング精度の向上にも寄与します。

【採用実務の事例】中途採用の求人票作成工程にゼロ化を導入 ～工数88％削減を実現～

自社の中途採用部門では採用実務の求人票作成に工数を要していたため「採用のゼロ化」を導入しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124841/table/147_1_7d2ea397290e6a8695911f47c2a7cf96.jpg?v=202512100326 ]

「採用実務」領域では求人票作成のほか、書類選考業務（ AIエージェントで応募書類、エントリーシート確認から記録を一気通貫で自動化）や、スカウトメール配信（スカウト文を自動生成し、対象者ごとに最適なメールを配信）、面接日程調整などの業務プロセスでの自動化も可能です。

■今後の展望

今後はパーソルグループ内での共同サービス開発のほか、テクノロジーベンダーとの業務提携も推進し、さらなるサービス拡充と販売チャネルの拡大を予定しています。また「セールスのゼロ化」や「マーケティングのゼロ化」、今回の「採用のゼロ化」に続き、テクノロジーの進化とともにサービスの対象領域を継続的に拡大していくことで、従来のプロセスに要していた時間やコストを削減し、企業の競争力向上に寄与していきます。

■「採用のゼロ化」はこちらhttps://zeroka.jp/service/recruitment(https://zeroka.jp/service/recruitment?utm_medium=prtimes251209)■当社の『ゼロ化』のサービスについて https://zeroka.jp/(https://zeroka.jp/?utm_medium=prtimes251209)

パーソルビジネスプロセスデザインでは、あらゆる業種・業界のDXを推進にむけた「ゼロ化」サービスを提供しています。「ゼロ化」とは、ビジネスプロセスにおける工数を徹底的に“ゼロ”に近づけ、広範囲にわたるプロセスDXを実現する考え方です。この理念のもと、当社は企業のDXや業務変革に向けた高度なソリューションデザインから、開発・PoC（概念実証）、業務実装・定着化までをワンストップで支援し、企業が抱える幅広い課題に対応しています。これまで培ってきた経験と知見を活用しながら、業務やツール連携型の自動化ソリューションを提供する各種パートナー企業とも連携し、さらにミドルバック業務を含む多様な領域のお客様

に対して高品質なDXサービスを提供してまいります。

今後も「ゼロ化」によるプロセスDXを通じて、単に現場の生産性を向上させるだけでなく、中長期的な企業価値の向上にも貢献してまいります。

■パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社について＜https://www.persol-bd.co.jp/(https://www.persol-bd.co.jp/)＞

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社は、プロセスデザイン力や組織・人材マネジメント力、人材育成力の3つの力に、AIなどのテクノロジーを掛け合わせ、お客様の課題に寄り添ったBPOサービスを提供しています。「あらゆる仕事と組織を革新し、より良いはたらく環境があふれる社会をつくる」をミッションに掲げ、組織が目指す未来を実現し、はたらく人が活躍できる社会づくりに貢献してまいります。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じて、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。