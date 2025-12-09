【パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル】フルタの方程式コラボ第2弾を公開！

パシフィックリーグマーケティング株式会社

パシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井 仁）は、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルとフルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】との第2弾コラボレーション動画を公開することをご案内いたします。

フルタの方程式とパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルは、今年5月に初めてコラボを実施。第1弾コラボでは、テレビ番組時代の「フルタの方程式」でかつて放送されていた名物企画「ファインプレー審議委員会」が特別に復活。ファンの皆さまより大きな反響をいただいたことから、第2弾コラボでも「ファインプレー審議委員会」を実施。

MCに真中 満さん、審議委員に古田 敦也さん、辻 発彦さん、岡田 幸文さん、五十嵐 亮太さん、中田 翔さんの5名を迎え、今年2025シーズンのパ・リーグの実際のプレー映像をもとに、一般的にファインプレーとされるプレーが真のファインプレーであるかを審議していただきました。守備の名手たちによる、「NOTファイン」「ファインプレー」「スーパーファイン」の3段階による判定と、各プレーに対する鋭いコメントにぜひご注目ください！

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル×フルタの方程式 コラボ動画概要

・フルタの方程式(https://www.youtube.com/@furuta-houteishiki) 動画公開予定： 12月9日(火)21:00

・パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/PacificLeagueTVofficial/videos)動画公開予定：12月9日(火)21:00

※双方のチャンネルにて複数の動画を随時公開予定です。

・出演：古田 敦也さん、辻 発彦さん、岡田 幸文さん、五十嵐 亮太さん、中田 翔さん

真中満さん（MC）、南 隼人さん（進行）

出演者コメント

・古田 敦也さん コメント

「僕たちも目が肥えているので、ギリギリのプレーなのか、それともちょっと余裕があったプレーなのか、それに加えて“余裕があったのに、余裕がないふりしてるよね”というところまで、審査していますからね（笑）。ファンの方もそういう厳しい目線で見てくだされば、より面白いのかなと思います！」

・中田 翔さんコメント

「VTRを見て、みなさん素直にプレーを評価しています。ファンの方から見たら『すごいプレーだ！』となるようなプレーも、僕たちから見たら『普通のプレーだね』ということが多々あるかと。『やっぱりプロってすごいんだな』というのを感じながら、ファンのみなさんの見方・目線と、プロ野球OBの目線の違いを楽しんでもらえたらと思います」